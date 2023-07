Temu o Aliexpress: qual è lo store più affidabile e conveniente

Nel vasto universo degli e-commerce, AliExpress è un nome che risuona piuttosto familiare. Tuttavia, un nuovo arrivato sta facendo sentire la sua presenza: Temu. In questoesploriamo le differenze tra queste due piattaforme, per mettere in luce i punti di forza e i punti deboli dei due store cinesi di riferimento.

Temu, il nuovo arrivato

Temu è un marketplace cinese di proprietà di PDD Holdings, nuovo arrivato nel settore. Nonostante sia sul mercato da soltanto un anno, ha già guadagnato una notevole popolarità grazie alle sue strategie di marketing fenomenali e ai prezzi eccezionalmente bassi, con un sistema di coupon piuttosto aggressivo e che premia gli utenti più attenti a scovare la promozione più conveniente. Con sede negli Stati Uniti, la maggior parte dei suoi venditori sono cinesi, motivo per cui viene spesso definito un marketplace cinese. Temu offre una vasta gamma di prodotti, principalmente nelle categorie di arredamento per la casa, moda, elettronica e abbigliamento, con prezzi che sono spesso molto più bassi rispetto a negozi fisici e e-commerce di stampo più occidentale.

AliExpress, il veterano

Dall’altra parte abbiamo AliExpress, un marketplace che ha origine in Cina nel 2010 e che è di proprietà di Alibaba, un vero e proprio colosso tecnologico in Asia. AliExpress è noto per collegare acquirenti e venditori, permettendo alle aziende di commerciare su scala mondiale in maniera semplice ed efficace.

Originariamente partito come piattaforma B2B (business to business), AliExpress si è presto convertita ad un modello B2C (business to customer), offrendo una marea di prodotti diversi di elettronica di consumo, gadget più o meno strani e prodotti difficili da trovare in occidente. La politica dei prezzi è molto aggressiva, con promozioni, coupon e occasioni che convincono tantissimi utenti ad affidarsi ad Aliexpress per risparmiare sugli acquisti.

Confronto tra Temu e AliExpress

Quando si tratta di confrontare le caratteristiche di Temu e AliExpress, ci sono diversi fattori da considerare. In termini di sito web e applicazione, Temu offre un’esperienza più gradevole dal punto di vista estetico e più facile da navigare rispetto ad AliExpress. La qualità del prodotto è un altro aspetto chiave. La qualità dei prodotti di AliExpress dipende fortemente dal venditore. Temu, d’altra parte, offre prodotti di qualità media, ma a prezzi molto bassi.

AliExpress ospita oltre 100 milioni di prodotti da una vasta gamma di nicchie. Temu si sta pian piano avvicinando al competitor cinese, ma essendo appena arrivato non offre ancora un catalogo prodotti così vasto e variegato.

Quando si tratta di spedizione, Temu offre metodi di consegna simili ad AliExpress, ma sembra – stando alle prime recensioni online – relativamente più veloce ed affidabile. Su Aliexpress, invece, l’utente è abituato a tempi di attesa molto lunghi e alla possibilità che il prodotto venga bloccato o smarrito per strada.

Il prezzo dei prodotti è un fattore chiave per entrambe le piattaforme. Temu è noto per i suoi prezzi incredibilmente bassi, superando anche AliExpress in molti casi.

Infine, quando si tratta di politiche di reso e rimborso, Temu offre una politica molto più conveniente rispetto ad AliExpress, accettando resi anche dopo 90 giorni dalla consegna del prodotto.

Recensioni dei clienti su Trustpilot

Le recensioni dei clienti su Trustpilot sono un interessante indicatore per valutare l’opinione dell’utenza sui due store. AliExpress ha un punteggio di 4.6 su 5 basato su oltre 100.000 recensioni, con molti clienti che lodano la vasta selezione di prodotti e i prezzi competitivi.

D’altra parte, Temu ha un punteggio di 3.3 su 5 basato su solo 3.500 recensioni, valore in crescita ma ovviamente più basso della concorrenza, proprio a causa della giovane età della piattaforma. Inoltre, mentre alcuni clienti apprezzano i prezzi bassi e la selezione unica di prodotti di Temu, altri hanno espresso preoccupazioni riguardo la qualità dei prodotti e i tempi di consegna.

In conclusione, sia AliExpress che Temu offrono vantaggi unici per i consumatori. AliExpress offre una vasta gamma di prodotti e opzioni di spedizione flessibili, mentre Temu offre prezzi competitivi e una spedizione più celere e affidabile. La scelta tra le due piattaforme dipenderà dalle esigenze e dalle preferenze individuali del consumatore. Sebbene AliExpress sia un veterano dell’industria dell’e-commerce, Temu ha mostrato un sacco di potenziale e potrebbe diventare la piattaforma di riferimento nel prossimo futuro.