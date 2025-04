Apple TV+: nuove stagioni di Slow Horses e The Morning Show in arrivo

Quest’estate si preannuncia entusiasmante per gli abbonati di Apple TV+, con il ritorno di due delle serie più amate della piattaforma. La conferma arriva direttamente dal colosso dello streaming, che ha annunciato il debutto estivo della quinta stagione di Slow Horses e del quarto capitolo di The Morning Show. Due titoli che, grazie a una narrazione avvincente e cast stellari, continuano a consolidare il loro successo.

Slow Horses, una delle produzioni di punta di Apple TV+, è pronta a mantenere alta la tensione con la sua quinta stagione. Questa serie di spionaggio, acclamata dalla critica, narra le vicende di un gruppo di agenti dell’MI5 relegati a un dipartimento periferico per errori commessi in servizio. Sotto la guida del geniale e irascibile Jackson Lamb, interpretato magistralmente dal premio Oscar Gary Oldman, questi “eroi imperfetti” continuano a proteggere l’Inghilterra da minacce nascoste. La nuova stagione, prevista per l’estate, arriva in anticipo rispetto al tradizionale lancio autunnale, offrendo ai fan un’occasione per immergersi nuovamente nelle dinamiche di questa squadra unica. Il successo della serie è tale che è già stato confermato un rinnovo per una sesta stagione, consolidando il suo status come uno dei gioielli di Apple TV+.

Parallelamente, The Morning Show si prepara a stupire ancora una volta il pubblico con la sua quarta stagione. Sin dal suo debutto, questa serie è stata un fiore all’occhiello per la piattaforma, esplorando con maestria temi contemporanei e complessi. Dopo una terza stagione che ha affrontato argomenti come l’intelligenza artificiale e la disinformazione, la nuova stagione promette di approfondire ulteriormente le intricate dinamiche del giornalismo televisivo mattutino americano. Ad arricchire il già prestigioso cast, che include le star Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, si unisce l’attrice premio Oscar Marion Cotillard. La sua presenza aggiunge ulteriore prestigio a una serie che ha saputo conquistare critica e pubblico, grazie a una scrittura incisiva e interpretazioni memorabili.

Questi due ritorni segnano un momento cruciale per Apple TV+, che punta a rafforzare il proprio posizionamento nel competitivo mercato dello streaming. La piattaforma non solo offre produzioni di altissima qualità, ma lo fa a un prezzo competitivo: l’abbonamento mensile è attualmente proposto a 9,99 euro al mese. Un’offerta che rende accessibile un catalogo ricco di successi, tra cui “Ted Lasso”, “Scissione”, “Silo” e “Shrinking”.