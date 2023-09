DJI Mini 4 Pro è ufficiale: tanta sostanza e nuove funzioni da 799€

Il settore dei droni ha conosciuto un’enorme crescita negli ultimi anni, e DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili, ha appena rilasciato il suo ultimo gioiello tecnologico: il DJI Mini 4 Pro. Questo straordinario mini drone promette di offrire nuove opportunità creative per gli appassionati di riprese aeree.

Caratteristiche chiave del DJI Mini 4 Pro

Il Mini 4 Pro è stato pensato per essere il compagno ideale per gli entusiasti delle riprese aeree. Nonostante le sue dimensioni ridotte, con un peso inferiore a 249 g, offre funzionalità professionali che non compromettono la qualità.

Risultati cinematografici impressionanti: Grazie a un sensore CMOS da 1/1.3 pollici, questo drone è in grado di catturare immagini da 48 MP e video in 4K/60fps. Con l’introduzione di funzioni come Riprese verticali e Video in notturna, gli utenti possono aspettarsi risultati di qualità eccezionale in qualsiasi condizione.

Sicurezza avanzata in volo: Con la sua capacità di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, gli utenti possono volare con una maggiore tranquillità. Combinato con funzioni come l’arresto automatico e il bypass degli ostacoli, la sicurezza in volo non è mai stata così avanzata.

Libertà creativa ampliata: Con una durata di volo massima di 34 minuti (che può essere estesa fino a 45 minuti con una batteria speciale), e il sistema di trasmissione video O4 di DJI, gli utenti hanno la libertà di esplorare e catturare con una portata e una chiarezza mai viste prima in un drone di questa dimensione.

Tecniche di ripresa innovative: Funzionalità come MasterShots, QuickShots, Hyperlapse e Panorama, tra le altre, permettono agli utenti di catturare e creare in modi unici.

Strumenti di editing avanzati: Con l’introduzione di LightCut, gli utenti possono modificare i loro video direttamente dal drone, utilizzando l’IA per creare montaggi accattivanti senza il bisogno di scaricare filmati.

Accessori progettati per migliorare: DJI offre una serie di accessori, come obiettivi grandangolari e set di filtri ND, per migliorare ulteriormente le capacità di ripresa del Mini 4 Pro.

Il Mini 4 Pro è disponibile per l’acquisto qui, con diverse configurazioni a seconda delle esigenze degli utenti.

DJI è nota per essere all’avanguardia nella tecnologia dei droni, e il Mini 4 Pro è una chiara testimonianza del loro impegno nel fornire attrezzature di alta qualità che soddisfano le esigenze degli utenti di oggi. Con questo nuovo rilascio, DJI ha alzato ancora una volta l’asticella, offrendo un prodotto che combina portabilità, prestazioni e innovazione in un pacchetto elegante e compatto.