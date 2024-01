Sanremo 2024: diventa GIUDICE DI GARA con il libro di PAGELLE per gruppi d'ascolto

La settimana più importante dell’anno per chi ama la musica italiana è alle porte! Pronto a diventare il giudice supremo delle esibizioni di questa edizione di Sanremo? Allora è il momento giusto per correre su Amazon ed acquistare il manuale “Sanremo 2024: Pagelle & Schede per Gruppi d’Ascolto”, oggi disponibile a soli 5,90 euro.

Si tratta di libro pazzesco che ti permette di essere il direttore artistico, il coreografo e il presentatore delle valutazioni più divertenti di tutti i tempi insieme ai tuoi amici. Cosa aspetti? Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival!

Il libro perfetto per organizzare un Sanremo Party con gli amici

Il manuale “Sanremo 2024: Pagelle & Schede per Gruppi d’Ascolto” è ideale per organizzare un Sanremo Party e divertirsi con gli amici ad esprimere voti e giudizi sui cantanti in gara.

Questo quaderno di pagelle e schede di valutazione potrà accompganrti per tutte le cinque giornate del festival: è possibile compilare gli schemi per ogni serata, fare conti e decreta ogni sera il proprio podio personale. Nella puntata finale, si potrà dare libero sfogo alla fantasia e assegnare i voti più creativi e divertenti a tutto il festival.

Il manuale è studiato appositamente per l’edizione 2024 del Festival di Sanremo infatti è costruito attorno ai conduttori e agli artisti di questa edizione, contiene il programma specifico di ogni serata ed ogni scheda è strutturata sul regolamento di quest’anno.

In più le sezioni dedicate alle scenografie, alle grafiche e all’atmosfera generale ti permettono di entrare nei dettagli più frivoli e divertenti. In aggiunta, nel libricino troverai tanti passatempi per i momenti più noiosi, da quiz in tema a mandala da colorare.

Rendi ogni serata una festa di divertimento e pettegolezzo musicale!

