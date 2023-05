Temu: cos'è e come funziona il nuovo store del momento

Temu è l’applicazione di shopping online gratuita che sta conquistando il mercato globale. Dopo un successo straordinario negli Stati Uniti, questa nuova piattaforma è ora disponibile in Italia, pronta a sfidare colossi dell’e-commerce come Amazon.

Sistema di coupon e forti sconti

Il segreto del successo di Temu risiede nei suoi coupon, che hanno attratto una vasta attenzione globale. Sviluppata da una società americana di proprietà cinese, Temu ha conquistato la popolarità grazie alla promessa di enormi risparmi su un’ampia varietà di prodotti.

Con l’arrivo di Temu in Italia, molti si chiedono come funziona l’applicazione e come si possono guadagnare i suoi ambìti coupon. In questo articolo, analizzeremo questi aspetti, esplorando una piattaforma che negli Stati Uniti si colloca al primo posto su App Store e Google Play, superando big del settore come TikTok, Instagram e Amazon.

Simile ad Amazon o AliExpress, Temu è un marketplace dove è possibile trovare una vasta gamma di prodotti suddivisi in più di 250 categorie, a prezzi tra i più competitivi del settore. Questo è possibile grazie alla filosofia di base dell’applicazione, che incoraggia gli utenti a collaborare tra loro per aumentare il potere di acquisto e ridurre il costo degli articoli.

Il nome Temu significa “team up, price down“, ovvero “unitevi, i prezzi si abbassano“. Scaricando l’applicazione gratuitamente da App Store e Google Play, o visitando il sito ufficiale, i consumatori possono acquistare ciò che desiderano a prezzi accessibili, come se fossero miliardari.

Gruppi di Acquisto e Funzionamento

La novità rivoluzionaria di Temu rispetto ai suoi concorrenti è la possibilità di creare gruppi di acquisto con altri utenti. Questi gruppi, attraverso le economie di scala, permettono ai produttori di ridurre i prezzi finali, garantendo che i prodotti più popolari di Temu siano anche i più economici.

La spedizione è gratuita su quasi tutti gli ordini, con reso gratuito entro 90 giorni, e tempi di spedizione che vanno da 8 a 20 giorni lavorativi. Temu supporta tutti i principali metodi di pagamento, inclusi carte di credito e debito Visa, Maestro e American Express, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

Come Guadagnare Coupon

Il successo di Temu si deve in gran parte ai suoi coupon e alla possibilità di guadagnare credito per acquistare prodotti gratuitamente. Attraverso la promozione “porta un amico“, gli utenti possono guadagnare punti da riscattare per credito del valore di 5, 18, 30 o 40 euro, invitando un certo numero di amici e contatti ad utilizzare l’app.

Una volta ricevuto l’invito, gli amici devono scaricare l’applicazione e accedere, per poi inserire il codice invito nel campo di ricerca in alto. Questo permette all’utente che ha inviato l’invito di guadagnare “diamanti”. Ogni amico che utilizza il codice corrisponde a un diamante e, accumulando 4 diamanti, si possono ottenere 40 euro da spendere sull’app. Tuttavia, questi codici devono essere utilizzati entro 24 ore.

Per ottenere ulteriori crediti, è possibile anche partecipare al minigioco Redeem credit, vincere tramite il sistema della ruota dei premi, o semplicemente effettuare acquisti sull’app di Temu.

Acquistare con Temu: una Facilità Unica

Acquistare con Temu è un processo intuitivo. Dopo aver scaricato l’app e attivato le notifiche per accedere a coupon esclusivi e offerte a tempo, gli utenti possono navigare la vasta gamma di prodotti disponibili. Questi includono elettronica, abbigliamento, oggettistica, gioielli e articoli per animali e molti altri.

Gli utenti possono cercare tra i prodotti in offerta, raccomandati da altri utenti, con le migliori valutazioni, suggeriti in base ai propri gusti o agli acquisti precedenti, i bestseller, i saldi e i nuovi arrivi. L’iscrizione per procedere agli acquisti può essere effettuata tramite email, numero di telefono, o utilizzando una password per l’accesso, o attraverso gli account di Google, Facebook o Twitter.

Insomma, Temu sta ridefinendo il panorama dell’eCommerce, offrendo un modello unico di shopping online che combina risparmio, facilità d’uso e un innovativo sistema di coupon. Con la sua filosofia di “team up, price down“, questa piattaforma cinese è pronta a portare l’esperienza di shopping online a un livello superiore.