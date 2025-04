Tagli al programma CVE: nasce la CVE Foundation per la sicurezza IT

La sicurezza informatica globale si trova ad affrontare una crisi senza precedenti. La recente interruzione dei finanziamenti governativi al programma CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) ha generato un’ondata di preoccupazione tra gli esperti del settore. Questo sistema, fondamentale per identificare e catalogare le vulnerabilità software, è stato per anni un pilastro nella gestione delle minacce digitali. Ora, con la cessazione del supporto economico da parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, il futuro del programma appare incerto.

In risposta a questa emergenza, è stata annunciata la nascita della CVE Foundation, un’organizzazione non-profit che mira a garantire la continuità del sistema. Kent Landfield, uno dei dirigenti della fondazione, ha dichiarato: “CVE rappresenta un elemento imprescindibile per la cybersecurity globale. Professionisti e aziende di tutto il mondo si affidano a questo sistema per la gestione degli avvisi di sicurezza e per rispondere tempestivamente alle minacce.”

Il programma, fino ad ora gestito dalla MITRE Corporation, ha cessato di ricevere finanziamenti il 16 aprile, una decisione attribuita a una riorganizzazione interna del governo statunitense. Secondo Reuters, questa scelta potrebbe essere collegata a una nuova strategia promossa dal Department of Government Efficiency. Nel frattempo, la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) ha affermato di essere al lavoro per contenere i danni derivanti da questa interruzione.

Gli esperti avvertono che l’eventuale scomparsa del programma CVE potrebbe creare un vuoto pericoloso nel settore della sicurezza informatica. Un ricercatore ha paragonato la situazione all’improvvisa perdita di tutti i dizionari esistenti, sottolineando l’importanza di un linguaggio condiviso per la comunicazione delle vulnerabilità. La neonata CVE Foundation ha già delineato i suoi obiettivi: trasformare il programma in un’entità indipendente, capace di operare senza la dipendenza da un unico finanziatore governativo.

Questo progetto, in realtà, era in cantiere da oltre un anno, ma la crisi attuale ha accelerato i tempi. La fondazione punta a sviluppare un modello di governance più inclusivo, in grado di rappresentare la natura globale delle minacce digitali. “Questa transizione è un’opportunità per rafforzare il sistema e adattarlo alle sfide future,” ha aggiunto Landfield.

Oltre al CVE, anche il programma Common Weakness Enumeration, utilizzato per identificare potenziali problemi di sicurezza, è stato colpito dai tagli ai finanziamenti. Le ripercussioni potrebbero essere significative anche per i colossi tecnologici, come Apple, che si affidano a questi strumenti per proteggere i propri prodotti. Non è escluso che aziende di questo calibro possano intervenire per sostenere economicamente la nuova iniziativa.

La CVE Foundation ha promesso di rivelare ulteriori dettagli sui suoi piani organizzativi e di finanziamento nei prossimi giorni. La comunità della cybersecurity spera che questa iniziativa possa garantire la sopravvivenza di un sistema essenziale per la sicurezza digitale mondiale. La sfida, tuttavia, rimane immensa: garantire che il sistema continui a evolversi e a rispondere alle esigenze di un panorama digitale in costante mutamento.