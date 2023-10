Sviluppatore fa causa a Meta: "Penalizzato per aver lanciato l'app anche per Vision Pro"

Lo sviluppatore di un’app di fitness in realtà virtuale, AEI Fitness, ha avviato una causa legale contro Meta, sostenendo che la società lo abbia punito dopo aver scoperto che stava negoziando con Apple per portare la sua app sulla piattaforma Vision Pro.

La partnership Meta interrotta in maniera sospetta

Andre Elijah, lo sviluppatore dietro AEI Fitness, aveva precedentemente collaborato con Meta per lanciare la sua app sulle piattaforme VR Quest di Meta. Era previsto che l’app fosse presentata durante l’evento Meta Connect, un evento di due giorni dedicato alla realtà virtuale organizzato da Meta. Tuttavia, poco prima dell’evento, Elijah sostiene che Meta abbia annullato l’accordo, escludendolo dall’evento e inserendolo in una “lista nera” di sviluppatori.

In un’intervista, Elijah ha descritto la sua esperienza con Meta come “un inferno”, sottolineando che, nonostante avesse preparato un trailer impressionante per la sua presentazione, gli era stato comunicato che il progetto era stato cancellato e che non avrebbe ricevuto alcun compenso.

La motivazione dietro questa decisione

La causa suggerisce che la decisione di Meta di annullare la partnership con Elijah sia stata influenzata dalla scoperta che lo sviluppatore stava anche negoziando con Apple per portare AEI Fitness su Vision Pro e con ByteDance per la piattaforma Pico. Entrambe le piattaforme avevano intenzione di lanciare l’app AEI Fitness nei prossimi 1-2 anni.

Dopo aver appreso di questi accordi, Meta avrebbe deciso di terminare la collaborazione con Elijah, impedendo così all’app AEI Fitness di vedere la luce del giorno.

H2: Le Conseguenze della Decisione di Meta

Nella sua causa, Elijah sostiene che le azioni di Meta avranno un impatto negativo sull’innovazione, sulla qualità e sulla scelta nel settore delle app di fitness VR. Inoltre, afferma che ci sarà meno concorrenza per attirare gli sviluppatori di app più talentuosi e che ciò potrebbe portare a prezzi più alti per le app di fitness VR.

Bloomberg ha rivelato che Meta aveva già versato a Elijah circa 1,5 milioni di dollari. Attraverso la causa, lo sviluppatore sta cercando ulteriori 3,2 milioni di dollari a breve termine, oltre a centinaia di milioni in mancate entrate e danni. In totale, la cifra richiesta supera i 353 milioni di dollari.

Questa causa mette in luce le tensioni tra gli sviluppatori di app e le grandi aziende tecnologiche, sottolineando l’importanza della trasparenza e della lealtà nelle partnership commerciali.