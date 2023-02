Supporto verticale per Mac Mini: elegante e ottima dissipazione

Il Supporto verticale per Mac Mini di Hagibis è fatto in lega di alluminio antiscivolo ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli di mini, inclusi gli M1 e i nuovissimi M2. Consente di posizionare il computer in verticale, così da massimizzare la dissipazione del calore e occupare meno spazio, il tutto con un occhio all’estetica. E costa meno di 40€ su Amazon.

Il Supporto verticale per Mac Mini di Hagibis è un accessorio molto interessante per i possessori di Mac Mini. È un gingillo elegante e resistente, realizzato in lega di alluminio antiscivolo che si adatta perfettamente a tutti i modelli di Mac Mini con scocca Unibody.

Il suo design elegante si adatta perfettamente all’estetica del computer e lo mantiene in una posizione verticale, liberando spazio sul desktop. La larghezza regolabile di 3,2-5,7 cm lo rende compatibile con tutti i modelli di Mac Mini e lo mantiene saldamente in posizione. E volendo, puoi perfino abbinarci una Docking Station come quella di Satechi.

Il design della manopola zigrinata del supporto verticale rende tra l’altro superfluo l’uso di cacciaviti o altri strumenti per regolarne la larghezza. È possibile regolare la larghezza manualmente e in modo semplice, in modo che il Mac Mini sia perfettamente incastonato al suo interno.

La lega di alluminio utilizzata per il supporto verticale di Hagibis è resistente e dissipa efficacemente il calore. Questo significa che il Mac Mini rimane fresco anche durante l’utilizzo intensivo.

Infine, la posizione verticale del Mac Mini sul supporto mantiene il desktop pulito e ordinato, rendendo più facile la gestione dei cavi e dei componenti. Il supporto verticale di Hagibis è un accessorio essenziale per tutti i possessori di Mac Mini che desiderano un desktop ordinato e libero da ingombri.

Costa pochissimo su Amazon, con spedizioni ovviamente incluse e rapidissime.

