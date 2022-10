Non se ne parla spesso, ma il Mac Mini – visto il buon rapporto qualità-prezzo – è uno dei prodotti più apprezzati tra quelli a marchio Apple. È una macchina dalle dimensioni compatte ma che non cede ad alcun compromesso: garantisce prestazioni da gigante del settore, nonostante occupi pochissimo spazio sulla scrivania. Uno dei migliori accessori da utilizzare proprio con il Mac Mini (2018 e successivi) è l’Hub di Satechi. E ti assicuro che a vederli insieme è un piacere per gli occhi. Ebbene, oggi puoi acquistare questo fantastico gadget a soli 55,99 euro grazie al Coupon valido per uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Quello di Satechi è il primo dispositivo della sua categoria a funzionare come stand per Mac Mini e hub USB-C. Basta collegare l’accessorio al computer desktop di Apple tramite USB-C e il gioco è fatto. Non devi fare nient’altro se non goderti questo incredibile connubio.

L’hub include una porta USB-C, tre porte USB-A 3.0, un lettore di schede SD, un lettore di schede microSD e – infine – una porta jack da 3,5mm. Insomma, puoi collegare qualsiasi periferica tu voglia. E poi è munito anche di prese d’aria, che regolano la temperatura e favoriscono il flusso dell’aria quando si collegano più dispositivi al Mac Mini.

Quello di Satechi è un gadget rifinito in ogni dettaglio. Lo potresti considerare come una sorta di estensione naturale del Mac Mini, con la sua rifinitura in lega di alluminio spazzolato. E poi ha uno spessore davvero ridotto. Un lavoro incredibile.

Considerato il corposo elenco dei “pro”, non approfittare dello sconto e del coupon sarebbe davvero un grande errore. Difficilmente l’hub di Satechi per Mac Mini viene proposto a questo prezzo su Amazon. È un affare da non lasciarsi sfuggire.