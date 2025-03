Super sconto Amazon di 100€ sull'Aspirapolvere senza fili multifunzionale

Rendi impeccabile ogni angolo di casa con il minimo sforzo grazie all’Aspirapolvere senza fili DREAME Z20! Oggi questo elettrodomestico innovativo è disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto speciale del 25%.

In questo modo potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere senza fili DREAME Z20: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza fili DREAME Z20 si caratterizza per una potente aspirazione da 250 AW e un motore ad alta velocità da 140.000 giri al minuto grazie al quale è in grado di pulire in modo efficiente tappeti e pavimenti.

La sua robusta batteria garantisce fino a 90 minuti di pulizia ininterrotta, per eliminare sporcizia e detriti senza sforzo e senza nessuna interruzione. Inoltre, un’eccezionale efficienza di filtrazione del 99,99% per particelle fino a 0,3 μm, permette di catturare efficacemente polvere e virus rendendo l’aria più sana che mai.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice in quanto il dispositivo rileva le particelle di sporco tramite i sensori a infrarossi e regola automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia efficace in qualsiasi angolo di casa. In più, lo schermo LCD visualizza i risultati in tempo reale per ottimizzare la tua routine quotidiana di pulizie.

Per finire, questo modello dispone di una serie di accessori versatili che consentono di eseguire varie attività di pulizia, dalla rimozione dei peli degli animali domestici all’aspirazione in angoli stretti e spazi angusti.

