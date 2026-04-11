Successo fuori controllo: Apple rischia il blocco del MacBook Neo per colpa dei chip

Apple si trova davanti a un paradosso raro anche per un gigante della tecnologia: il nuovo MacBook Neo sta vendendo oltre ogni aspettativa.

Il nodo è tutto nella disponibilità dei chip. Il portatile, pensato come porta d’ingresso più accessibile all’ecosistema Mac, è costruito attorno al processore A18 Pro, lo stesso utilizzato sugli iPhone di fascia alta. Ma non si tratta di una produzione standard: Apple ha scelto di sfruttare una particolare categoria di chip, quelli cosiddetti “binned”, cioè unità non perfette ma comunque pienamente funzionanti, con una componente grafica leggermente ridotta.

Questa strategia ha consentito di abbattere i costi e proporre un dispositivo con un prezzo particolarmente competitivo, ma ha anche creato un limite strutturale: la disponibilità di questi chip non è infinita.

Un modello nato per sfruttare le “eccedenze”

Alla base del progetto MacBook Neo c’è un’idea industriale precisa: recuperare componenti che altrimenti sarebbero stati scartati e trasformarli in un prodotto di largo consumo. È una pratica consolidata nel settore dei semiconduttori, che permette di ottimizzare le risorse e contenere i costi di produzione.

Apple aveva pianificato una produzione limitata, stimata tra i cinque e i sei milioni di unità, proprio in funzione delle scorte disponibili di A18 Pro.

Il problema è che la domanda reale ha superato queste previsioni. Il MacBook Neo si è imposto rapidamente come uno dei prodotti più richiesti nella sua fascia, mettendo sotto pressione una catena di approvvigionamento che non era stata progettata per sostenere volumi così elevati.

Il rischio: aumenti di prezzo o disponibilità limitata

Con le scorte di chip in progressivo esaurimento, Apple si trova ora di fronte a scelte non semplici. La prima opzione è riavviare la produzione dell’A18 Pro attraverso il partner TSMC, ma questo comporterebbe costi più elevati rispetto all’utilizzo dei chip già disponibili.

In alternativa, l’azienda potrebbe intervenire sul listino, eliminando il modello base più economico per mantenere margini sostenibili. Una decisione che cambierebbe profondamente il posizionamento del prodotto, nato proprio per essere il Mac più accessibile.

C’è poi una terza strada: lasciare che le scorte si esauriscano gradualmente, accettando tempi di consegna più lunghi e una disponibilità ridotta nei negozi. Uno scenario già visibile, con ritardi nelle spedizioni e configurazioni difficili da reperire.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di accelerare il lancio della seconda generazione del MacBook Neo, che dovrebbe adottare il nuovo chip A19 Pro. Una mossa che permetterebbe ad Apple di superare l’attuale collo di bottiglia, ma che richiederebbe tempi e investimenti non trascurabili.

Nel frattempo, il caso Neo evidenzia un punto chiave: il prezzo resta uno degli elementi più decisivi per il pubblico. Il forte interesse dimostrato dal mercato suggerisce che esiste una domanda concreta per dispositivi Apple più accessibili, anche a costo di qualche compromesso tecnico.

Resta da capire se l’azienda riuscirà a mantenere questo equilibrio. Perché il successo del MacBook Neo non è solo una buona notizia commerciale: è anche un test sulla capacità di Apple di adattare la propria strategia produttiva a una domanda che, almeno questa volta, ha superato ogni previsione.