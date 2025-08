Steam interrompe il supporto a macOS 11 Big Sur: cosa cambia per gli utenti Mac

Con una decisione che segna una svolta significativa per la community di gamer su Mac, Valve ha annunciato la fine del supporto di Steam su macOS 11 Big Sur a partire dal 15 ottobre. Si tratta di un passaggio epocale che, se da un lato spinge verso l’innovazione e la sicurezza, dall’altro mette in allarme migliaia di utenti che si ritrovano improvvisamente a dover scegliere: aggiornare il proprio aggiornamento sistema operativo o rischiare di perdere l’accesso a uno dei più vasti cataloghi di giochi digitali al mondo.

Il cuore della questione risiede nelle scelte tecnologiche che guidano lo sviluppo del client Steam. Valve ha spiegato senza troppi giri di parole che il software si basa su una versione integrata di Google Chrome che, per motivi di compatibilità e sicurezza, non può più essere mantenuta sulle versioni meno recenti di macOS. “Le funzionalità principali di Steam dipendono da una versione incorporata di Google Chrome non più compatibile con le versioni precedenti di macOS”, ha dichiarato l’azienda, chiarendo che i futuri aggiornamenti saranno disponibili solo per chi ha almeno macOS 12 Monterey o versioni successive.

Non si tratta di una scelta presa a cuor leggero: l’abbandono di macOS 11 Big Sur segue la linea tracciata da Apple stessa, che ha interrotto il supporto ufficiale al sistema operativo già nel 2023. Questo significa che chi resta ancorato a una versione obsoleta si espone a rischi crescenti, tra cui vulnerabilità e potenziali attacchi malware. La sicurezza, dunque, diventa una priorità non solo per Valve ma per l’intero ecosistema Mac, e la decisione di legare l’accesso a Steam a un sistema operativo aggiornato appare come una naturale evoluzione, seppur non priva di conseguenze per gli utenti.

Un nuovo capitolo per il gaming su Mac?

Il tempismo non è casuale. Proprio mentre si chiude la porta ai sistemi più datati, Valve apre un nuovo capitolo per il gaming su Mac, puntando tutto sull’architettura Apple Silicon. In fase di sviluppo c’è infatti una versione completamente nativa di Steam, pensata per sfruttare al massimo le potenzialità dei chip M1, M2 e M3, senza più bisogno dell’intermediazione di Rosetta 2. Questo passaggio promette di migliorare in modo sensibile sia le prestazioni che l’efficienza energetica, offrendo un’esperienza di gioco finalmente all’altezza delle aspettative dei possessori dei nuovi Mac.

Per molti utenti, però, la transizione non sarà indolore. Chi possiede hardware più datato, oppure è vincolato da politiche aziendali che impediscono l’aggiornamento del sistema operativo, rischia di trovarsi tagliato fuori. Non si tratta solo di un disagio momentaneo: in alcuni casi, la scelta di Valve potrebbe costringere all’acquisto di nuovi dispositivi, con un impatto economico non trascurabile. E se da un lato l’azienda sottolinea l’importanza di adeguarsi rapidamente, dall’altro resta il rammarico per chi, pur volendo restare al passo coi tempi, si trova davanti a ostacoli tecnici o finanziari.

La situazione riflette un trend più ampio: il gaming su Mac sta attraversando una fase di profondo rinnovamento, trainato dal crescente supporto per le tecnologie hardware più avanzate e dalla volontà degli sviluppatori di ottimizzare i propri titoli per l’ecosistema Apple. Non è un caso che sempre più giochi vengano rilasciati con piena compatibilità per Apple Silicon, sfruttando le nuove tecniche di accelerazione grafica e le funzionalità avanzate offerte dalle ultime versioni di macOS.

L’annuncio di Valve, dunque, non è solo una questione di compatibilità software: rappresenta un vero e proprio spartiacque, che obbliga la community a una scelta netta tra passato e futuro. Chi vorrà continuare a esplorare il vasto universo di Steam dovrà necessariamente puntare su un sistema operativo aggiornato, mettendo da parte nostalgie e vecchie abitudini. Il messaggio è chiaro: la sicurezza, le prestazioni e la modernità non sono più optional, ma requisiti fondamentali per chi vuole restare protagonista nel mondo del gaming su Mac.