Spotify, spunta la novità attesa da 16 anni: prima era presente solo su PC

Spotify ha finalmente rilasciato una delle funzionalità più attese dai suoi utenti, che fino ad oggi era esclusiva della versione desktop: la possibilità di organizzare le playlist in cartelle anche su mobile.

Questa novità, che sembrava essere un sogno per molti, è finalmente realtà, portando un’importante evoluzione nell’esperienza d’uso dell’app. Ma c’è di più: questa funzionalità è stata sviluppata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che ha permesso agli sviluppatori di lavorare più velocemente e in modo più efficiente.

Un ritorno a una funzionalità storica

La possibilità di creare cartelle per le playlist è stata una caratteristica di Spotify Desktop fin dal 2010. Nonostante fosse presente da anni per gli utenti PC e Mac, chi utilizzava l’app su smartphone non aveva mai potuto approfittare di questa comodità. Fino a oggi, infatti, l’unico modo per organizzare le proprie playlist su mobile era quello di utilizzare un computer. Gli utenti mobili erano quindi costretti a passare al desktop per fare ordine tra le proprie canzoni. Ora, grazie a un aggiornamento che sta venendo distribuito gradualmente su iOS e Android, finalmente anche su smartphone è possibile gestire le playlist con un sistema più strutturato.

L’implementazione della funzione cartelle su mobile è molto semplice. Gli utenti devono semplicemente aprire la sezione Libreria dell’app, dove troveranno il classico pulsante “+” utilizzato per creare nuove playlist. Oltre alla creazione di playlist, ora comparirà anche la possibilità di aggiungere cartelle. Queste cartelle possono essere rinominate a piacere e al loro interno è possibile raggruppare le playlist esistenti, rendendo la gestione della musica ancora più semplice e personalizzabile.

Una volta organizzate le playlist in cartelle, gli utenti potranno anche usufruire di una funzionalità aggiuntiva che consente di riprodurre tutte le playlist all’interno della cartella, anche in modalità shuffle. Questo è particolarmente utile per chi ama ascoltare una selezione casuale di brani da più playlist senza dover scegliere manualmente ogni volta.

Le limitazioni attuali

Sebbene l’introduzione delle cartelle su mobile sia un grande passo avanti, ci sono alcune limitazioni da tenere in considerazione. Per esempio, al momento non è possibile aggiungere copertine personalizzate alle cartelle, e le cartelle possono contenere solo playlist, ma non album o altri tipi di contenuti. Questo significa che, per ora, le cartelle hanno una funzionalità più limitata rispetto a quella della versione desktop, ma è probabile che Spotify stia già lavorando su futuri miglioramenti.

Inoltre, essendo una funzione distribuita gradualmente, non tutti gli utenti la vedranno subito disponibile. Il rollout lato server potrebbe significare che ci vorrà un po’ di tempo prima che tutti abbiano accesso alla novità, ma le segnalazioni indicano che la funzione sta già arrivando su iOS e Android.

Questo cambiamento segna un altro importante passo nella continua evoluzione di Spotify, che negli ultimi mesi ha rilasciato una serie di novità e aggiornamenti significativi. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo, la piattaforma sta riuscendo a portare miglioramenti più rapidamente rispetto al passato. Se da un lato ci sono ancora alcune funzionalità da perfezionare, dall’altro l’introduzione delle cartelle su mobile rappresenta un traguardo importante per milioni di utenti che finalmente possono gestire meglio la loro musica in movimento.