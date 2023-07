Spotify, è ufficiale: da adesso i costi dell'abbonamento aumenteranno

Spotify, uno dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo, sta aumentando i prezzi dei suoi piani di abbonamento Premium in diversi mercati globali. La modifica dei prezzi mira a sostenere l’innovazione e a mantenere il valore per gli utenti e gli artisti sulla piattaforma.

Spotify alza i prezzi: aumento dei costi per l’abbonamento premium

Secondo il Wall Street Journal, Spotify prevede di aumentare di $ 1 il costo del suo abbonamento mensile Premium negli Stati Uniti, portandolo da $ 9,99 a $ 10,99. Questo aumento riguarderà esclusivamente il livello Premium senza pubblicità. Inoltre, dozzine di altri mercati sperimenteranno aumenti di prezzo nei prossimi mesi.

La decisione di aumentare i prezzi fa seguito ad un andamento simile in tutto il settore dello streaming musicale. Già l’anno scorso, Apple Music aveva aumentato il prezzo dell’abbonamento negli Stati Uniti a $ 10,99. Anche altri servizi di streaming, come Amazon Music, hanno seguito l’esempio di Apple all’inizio di quest’anno con aumenti di prezzo simili.

Perché i prezzi stanno aumentando?

Oltre a Spotify, che sta già avvisando i suoi utenti riguardo all’aumento di prezzo: anche Apple ha dichiarato che l’aumento dei costi di licenza è alla base dell’aumento di $ 1 al mese per l’abbonamento ad Apple Music. La società ha sottolineato che questa modifica aiuterà gli artisti e i cantautori a guadagnare di più per lo streaming delle loro canzoni.

Spotify ha sempre puntato sull’innovazione e sul mantenimento di un servizio di streaming musicale di alta qualità. L’aumento dei costi potrebbe essere considerato necessario per poter continuare a investire in innovazioni e mantenere il servizio competitivo sul mercato in rapida evoluzione.

Impatto sulle tariffe in Italia

Anche in Italia, Spotify ha aumentato i prezzi dei propri abbonamenti. Le nuove tariffe prevedono un aumento di 1 euro al mese per i piani Individual, Duo e Family. Il piano Individual passerà da 9,99 euro a 10,99 euro al mese, il piano Duo da 12,99 euro a 14,99 euro al mese e il piano Family da 15,99 euro a 17,99 euro al mese.

Per gli abbonati esistenti, le nuove tariffe entreranno in vigore dopo un mese dal loro annuncio, dando agli utenti il tempo di prendere decisioni in merito al loro abbonamento. Chiunque desideri disdire l’abbonamento avrà tempo sufficiente per farlo prima che i nuovi prezzi diventino effettivi.

L’aumento dei prezzi di Spotify riflette il desiderio dell’azienda di sostenere l’innovazione e offrire valore sia agli utenti che agli artisti sulla piattaforma. Sebbene gli aumenti dei costi siano diventati comuni nell’industria dello streaming musicale, la piattaforma mira a mantenere la sua posizione di rilievo sul mercato globale. Gli utenti avranno il tempo necessario per adattarsi alle nuove tariffe e valutare se desiderano continuare a usufruire del servizio Premium di Spotify.