Specifiche del display di Apple Reality Pro trapelate prima dell'annuncio ufficiale

L’industria tecnologica è in trepidante attesa per l’imminente presentazione del visore Apple per realtà mista. Ross Young, un rispettato analista di display, ha recentemente condiviso quelle che ritiene saranno le specifiche dei due display contenuti nel visore, fornendo nuovi dettagli interessanti sulla natura di questo atteso dispositivo.

Apple Reality Pro, le specifiche del display

Il visore per realtà mista di Apple dovrebbe integrare una tecnologia Micro OLED con display da 1,41 pollici misurati diagonalmente. Questo schermo offrirà una densità di 4000 pixel per pollice e più di 5000 nit di luminosità, secondo le previsioni di Young. Ciascun visore includerà due di questi pannelli per creare l’effetto di realtà virtuale.

In termini di costi, si prevede che il visore Apple avrà un prezzo intorno ai $3000. Se confrontato con il prezzo di $349 a $999 delle cuffie Quest 2 e Quest Pro di Meta, l’alto costo del dispositivo Apple riflette la sua ambizione di essere all’avanguardia nel campo dei visori consumer.

Il visore Apple non sarà solo un dispositivo per la realtà virtuale, ma offrirà anche accesso a servizi consolidati dell’ecosistema Apple, come Apple TV+ e Fitness+, e alla vasta libreria dell’App Store. Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che il visore sarà in grado di eseguire qualsiasi app per iPad “out of the box”, con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente queste app in futuro. L’accesso alla libreria di app per iPad rappresenta un notevole vantaggio al momento del lancio.

In attesa dell’annuncio ufficiale, Young ha condiviso anche le sue previsioni riguardo le prossime specifiche del display dell’iPhone. Riguardo al visore per realtà mista, l’attesa sarà breve: ci aspettiamo infatti che venga presentato al keynote del WWDC23, lunedì. L’evento inizierà alle 10:00 PT/13:00 ET all’Apple Park, quindi restiamo in attesa per fornire una copertura completa delle novità relative al visore per realtà mista e a iOS 17.

Questa anticipazione sugli schermi del visore per realtà mista Apple ci dà un’idea di quello che potremmo aspettarci da questo entusiasmante nuovo dispositivo. Gli occhi del mondo saranno puntati sul WWDC23 per la presentazione ufficiale, e restiamo in attesa per scoprire ulteriori dettagli su questo prodotto che promette di rivoluzionare il mondo della realtà virtuale.