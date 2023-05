iPhone 15 Pro Max: l'attuale tecnologia di fotocamera e display continuerà a dominare

Contrariamente alle aspettative, l’iPhone 15 Pro Max sembra destinato a mantenere la stessa tecnologia di fotocamera e display della generazione attuale, secondo le recenti voci emerse. Questo ha deluso gli entusiasti della tecnologia che speravano in un aggiornamento significativo della fotocamera e del display nell’imminente modello di punta di Apple.

iPhone 15 Pro Max: la tecnologia di fotocamera e display rimane invariata

Secondo il noto leaker Revegnus (@Tech_Reve), l’iPhone 15 Pro Max avrà la stessa fotocamera Quad-Bayer IMX803 da 48 MP già presente sugli attuali modelli iPhone 14 Pro e Pro Max. Questo contraddice le voci precedenti che suggerivano un aggiornamento al sensore IMX903 da 1″ di alta gamma di Sony.

Per quanto riguarda il display, l’iPhone 15 Pro Max utilizzerà il set di materiali OLED M12 di Samsung, che è lo stesso utilizzato nei telefoni pieghevoli attuali come il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4. Questi telefoni sono alcuni dei migliori dispositivi pieghevoli disponibili sul mercato, e il set di materiali M12 sarà probabilmente incluso anche nelle prossime ammiraglie pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5.

L’iPhone 15 Pro Max: cosa ci si può aspettare?

Nonostante queste notizie possano sembrare deludenti per coloro che speravano in un salto tecnologico significativo, l’iPhone 15 Pro Max non mancherà di suscitare entusiasmo. In quanto modello più grande e completo della gamma di iPhone, l’iPhone 15 Pro Max ha tutte le possibilità di entrare nella nostra lista dei migliori telefoni dopo il suo rilascio previsto per questo autunno.

Inoltre, mantenendo la tecnologia di fotocamera e display della generazione attuale, Apple sembra puntare sulla continuità e sull’affidabilità, piuttosto che sull’innovazione ad ogni costo. Questo potrebbe rivelarsi una mossa vincente, soprattutto se la società è in grado di apportare miglioramenti significativi in altre aree del dispositivo. Rimane da vedere come reagirà il mercato a queste novità, ma una cosa è certa: l’iPhone 15 Pro Max è atteso con grande impazienza.