Speaker smart Xiaomi cala ancora di prezzo: oggi lo paghi solo 24€

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, viene applicato un sconto extra large del 52% sul suo speaker smart che viene venduto a soli 24€.

Tutte le funzioni dello speaker smart di Xiaomi (-52%)

Lo speaker smart Xiaomi è la soluzione perfetta per chi cerca un modo pratico e moderno per gestire la propria casa e iniziare la giornata con energia. Grazie al suo orologio con display a LED, puoi impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, i cantanti che ami o i tuoi generi musicali preferiti. In questo modo, ti sveglierai con della buona musica per cominciare la giornata nel migliore dei modi.

Inoltre, il Google Assistant integrato ti consente di controllare il tuo smart speaker semplicemente con la voce. Potrai riprodurre musica, verificare le previsioni del meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie o anche regolare il volume, tutto senza bisogno di toccare il dispositivo.

Un’altra caratteristica interessante è il modulo trasmettitore IR integrato, che, combinato con l’Assistente Google, ti permette di applicare il controllo vocale anche sugli elettrodomestici tradizionali. In questo modo, puoi modernizzare facilmente i tuoi dispositivi non smart, trasformandoli in parte del tuo ecosistema domestico intelligente.

Per quanto riguarda la qualità del suono, l’altoparlante con cono a 360° e una struttura interna ottimizzata garantiscono un audio ricco, nitido e bilanciato da ogni angolazione, permettendoti di godere di un audio straordinario in ogni ambiente della casa.

