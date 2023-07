Sneakers Apple in vendita a 'soli' $50.000 (IVA esclusa)

Sotheby’s, la rinomata casa d’aste, sta offrendo agli appassionati la rara opportunità di acquistare un paio di sneaker Apple originali. Queste esclusive scarpe da ginnastica erano originariamente riservate ai dipendenti e realizzate come omaggio per una conferenza negli anni ’90. Ora, per la prima volta, sono messe in vendita al prezzo di $ 50.000 (IVA esclusa). Scopriamo cosa rende queste scarpe così uniche e perché sono così ambite dai collezionisti.

In vendita le rarissime sneakers di Apple

Le scarpe da ginnastica Apple rappresentano un pezzo di storia tecnologica, testimonianza dei primi anni dell’azienda. Sebbene Apple abbia venduto abbigliamento di marca in diverse occasioni dagli anni ’80 in poi, queste particolari sneaker erano state distribuite solo ai dipendenti, rendendole estremamente rare e ricercate. Ogni paio è caratterizzato da una tomaia principalmente in pelle bianca, ma il vero elemento distintivo è il vecchio logo Apple arcobaleno, presente sia sulla linguetta che accanto ai lacci. Questo dettaglio unico e nostalgico aggiunge un valore intrinseco e affettivo alle scarpe, oltre alla loro rarità.

Sotheby’s, nota per le sue aste di oggetti di grande valore, crede che queste sneaker diventeranno un oggetto da collezione di grande prestigio. Con l’interesse crescente per il collezionismo di articoli legati alla tecnologia, le scarpe da ginnastica Apple hanno attirato l’attenzione di molti appassionati e collezionisti. La rarità delle sneaker e il loro design unico le rendono estremamente ambite sul mercato della rivendita.

Condizioni e Valutazione: Secondo la descrizione di Sotheby’s, le scarpe da ginnastica Apple sono considerate “una delle più oscure esistenti”, sottolineando ulteriormente la loro rarità e appeal. Si dice che siano nuove e mai indossate, tuttavia, è importante notare che gli anni trascorsi hanno lasciato un po’ di ingiallimento intorno alle intersuole e lievi segni sulle dita. Nonostante ciò, il loro stato generale è considerato eccellente e questo, insieme alla loro storia unica, aumenta il loro valore per i collezionisti.

Il prezzo di un pezzo di storia

Sebbene il prezzo di $ 50.000 (IVA esclusa) possa sembrare elevato, le scarpe da ginnastica Apple trovano comunque il loro posto nel mondo del collezionismo. A confronto con l’eccezionale prezzo raggiunto da un iPhone originale da 4 GB venduto per $ 190.000, le sneaker rappresentano un’opzione addirittura più accessibile per coloro che desiderano possedere un pezzo di storia Apple. Il valore sentimentale, insieme alla rarità e al design unico, contribuiscono a giustificare l’investimento per gli appassionati di tecnologia e collezionisti.

Le scarpe da ginnastica Apple rappresentano un’opportunità senza precedenti per acquistare un oggetto da collezione unico e affascinante. Non solo rappresentano un pezzo di storia tecnologica e l’unicità di Apple, ma offrono anche una finestra al passato, con il loro iconico logo arcobaleno.