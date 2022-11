Smettete di usare queste password ORA

Nel 2022, c’è ancora un sacco di gente che si ostina ad utilizzare password banali che chiunque potrebbe indovinare in pochi secondi. Ecco la classifica aggiornata delle password più diffuse in Italia e nel mondo, e le tecnologie che Apple mette a disposizione per aumentare la sicurezza degli utenti.

Sembra incredibile, ma la classifica delle password più diffuse al mondo stilata dai ricercatori Nordpass è assurdamente simile a quella di 10 anni fa. Un po’ per pigrizia e un po’ per disperazione, molti scelgono di impostare una password debole senza rendersi conto che è equivalente a pubblicare direttamente il numero della carta di credito in chiaro su Facebook. E non è un’esagerazione.

Tra le password più diffuse al mondo, troviamo i sempreverde “password”, “123456”, “qwerty” e “111111”. Qui di seguito invece trovate la lista delle password più diffuse in Italia nel 2022:

123456 123456789 password ciao juventus napoli ciaociao 12345 12345678 martina giulia

La fregatura è che crackare password tanto semplici richiede meno di un 1 secondo nei casi peggiori, e appena 2 minuti nel peggiore; insomma, è come mettere le chiavi di casa fuori dalla porta, e pregare che a nessun malintenzionato venga voglia di entrare.

iPhone e Mac Vi Proteggono

Le persone tendono a scegliere password banali perché sono anche più facili da ricordai; ma è un errore madornale. E quel che è peggio, poi le riciclano pure per più account.

Una buona idea potrebbe consistere nell’usare un Password Manager come 1Password oppure BitWarden (molte feature incluse nella versione a pagamento). Ma iPhone, iPad e Mac includono già diversi strumenti di sicurezza e gestione password.

Il portachiavi iCloud di Apple può suggerire ad esempio password complesse, condividerle tra i dispositivi Apple di un utente e compilarle automaticamente su siti web e applicazioni. E avvisa se alcune di queste password sono apparse in fughe di dati, così da poterle modificare.

E siccome le password sono odiate da tutti, Apple sta per eliminarle del tutto con la sicurezza biometrica. E un giorno ci loggheremo sui siti attraverso dispositivi sicuri. Niente password né noiose procedure di autenticazione da effettuare.

