Smartphone, se si rompe lo schermo non buttarlo: puoi recuperare tutto e riutilizzarlo

Il requisito fondamentale per la maggior parte dei metodi è che il debug USB sia già stato attivato sul dispositivo. Questa funzione, presente nel menu sviluppatore di Android, permette di interfacciarsi con il telefono tramite un PC e di usare strumenti come ADB (Android Debug Bridge) per recuperare dati o sbloccare il telefono anche senza schermo funzionante.

Sbloccare il telefono

Se il dispositivo è acceso e il touchscreen risponde parzialmente, è possibile utilizzare un adattatore USB OTG per collegare mouse o pen drive. In alternativa, i servizi di gestione remota come SmartThings Find per Samsung o l’account Xiaomi consentono di sbloccare il telefono a distanza, rendendo disponibili file e applicazioni sul PC.

Chi ha uno schermo inutilizzabile ma un touch funzionante può anche collegare il telefono a una TV tramite adattatore USB-C/HDMI, trasformando lo schermo televisivo in interfaccia temporanea per recuperare contenuti o trasferirli sul cloud.

Un’altra opzione è usare la console di recovery. Con i comandi ADB, anche senza touch, è possibile creare un backup completo della memoria interna. Programmi come AirDroid permettono di accedere ai dati da PC, a condizione che l’app sia stata configurata prima del danno. Questi strumenti possono sbloccare il telefono e trasferire foto, contatti e messaggi, incluso il backup di WhatsApp, direttamente sul computer.

Backup cloud e servizi Google

Se nessun metodo fisico funziona, si può comunque recuperare gran parte dei dati tramite il cloud. Account Google sincronizzati sul telefono consentono di accedere a:

Contatti Google

Google Foto per immagini e video

per immagini e video Gmail per la posta elettronica

per la posta elettronica Google Drive per documenti e file salvati online

In questo caso è sufficiente collegarsi ai servizi dal PC con lo stesso account utilizzato sul dispositivo.

La chiave per non perdere informazioni importanti è prepararsi in anticipo: attivare debug USB, sincronizzare account Google e configurare applicazioni di gestione remota. Anche se il telefono dovesse rompersi, queste precauzioni garantiscono l’accesso ai dati senza ricorrere a costose riparazioni o rischi di perdita definitiva.

Uno schermo rotto non significa perdita totale dei contenuti. Con gli strumenti giusti e qualche accorgimento preventivo, è possibile recuperare foto, messaggi e file, trasferendoli su un nuovo dispositivo o sul PC, mantenendo intatto il valore informativo e personale del telefono.