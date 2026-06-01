La modalità che attivi adesso e fa durare la batteria tutto il giorno al mare

C’è una scena che accomuna milioni di viaggiatori: una giornata fuori casa, decine di fotografie scattate, mappe aperte per orientarsi e messaggi inviati al volo.

Poi, all’improvviso, compare quel temuto avviso di batteria quasi esaurita. Quando si è lontani da una presa elettrica, anche il dispositivo più moderno può trasformarsi rapidamente in un problema.

La buona notizia è che esistono diversi accorgimenti capaci di aumentare sensibilmente l’autonomia di smartphone, tablet, fotocamere e computer portatili senza rinunciare alle funzioni più utili durante un viaggio.

Tra gli strumenti che non dovrebbero mai mancare nello zaino di chi viaggia c’è sicuramente il power bank. Oggi questi dispositivi sono compatti, leggeri e in grado di fornire diverse ricariche complete a smartphone e tablet.

Alcuni modelli integrano persino piccoli pannelli solari, una soluzione interessante per chi trascorre molto tempo all’aria aperta. Anche le custodie con batteria incorporata rappresentano una valida alternativa per chi utilizza intensamente il telefono durante la giornata.

Sempre più aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali e locali pubblici mettono inoltre a disposizione punti di ricarica gratuiti. Individuarli in anticipo può fare la differenza nelle giornate più lunghe.

Meno tecnologia può significare più autonomia

Non sempre il dispositivo più avanzato è quello più adatto a un viaggio. Chi deve semplicemente leggere un libro può ottenere risultati migliori con un ebook reader, la cui autonomia può raggiungere diverse settimane con una sola ricarica.

Lo stesso principio vale per alcuni telefoni tradizionali. Molti vecchi cellulari privi di schermi ad alta definizione e connessioni costanti alla rete sono ancora in grado di funzionare per giorni senza bisogno di essere collegati a una presa elettrica.

Anche strumenti apparentemente superati come mappe cartacee, guide turistiche stampate e taccuini possono ridurre la dipendenza dai dispositivi elettronici e contribuire a preservare la carica residua.

La maggior parte dell’energia consumata dagli smartphone viene assorbita da due elementi: schermo e connessione dati.

Ridurre la luminosità del display è uno dei sistemi più efficaci per aumentare l’autonomia. Allo stesso modo, disattivare GPS, Wi-Fi e Bluetooth quando non servono può evitare inutili sprechi energetici.

Anche la sincronizzazione automatica delle applicazioni incide in modo significativo sui consumi. Email, cloud e social network lavorano spesso in background senza che l’utente se ne accorga. Limitare questi aggiornamenti automatici permette di recuperare preziose ore di utilizzo.

Un altro errore frequente riguarda la ricerca continua del segnale telefonico. In metropolitana, nei tunnel o nelle aree con copertura limitata, smartphone e tablet aumentano il lavoro delle antenne interne nel tentativo di agganciarsi alla rete, consumando rapidamente la batteria. In queste situazioni la modalità aereo può diventare una soluzione molto efficace.

Come evitare che la fotocamera si scarichi troppo presto

Le moderne fotocamere digitali utilizzano schermi LCD sempre più grandi e definiti, ma proprio questi componenti rappresentano una delle principali cause di consumo energetico.

Per allungare la durata della batteria conviene limitare la revisione continua delle immagini appena scattate e utilizzare il mirino ottico quando disponibile. Impostare inoltre lo spegnimento automatico del display dopo pochi secondi di inattività può offrire un ulteriore vantaggio.

Anche il trasferimento delle fotografie può incidere sui consumi. Utilizzare un lettore di schede di memoria consente di scaricare le immagini senza mantenere accesa la fotocamera per lunghi periodi.

Attenzione al caldo: è il nemico numero uno della batteria

Le alte temperature estive non mettono sotto stress soltanto le persone. Anche le batterie soffrono particolarmente il calore eccessivo.

Lasciare smartphone, tablet o notebook sotto il sole diretto può ridurne temporaneamente l’autonomia e accelerarne l’usura nel lungo periodo. Per questo motivo è sempre consigliabile conservare i dispositivi all’ombra e garantire una corretta ventilazione ai computer portatili.

Chi viaggia spesso conosce bene una regola semplice ma efficace: una batteria di riserva completamente carica occupa poco spazio e può trasformare una giornata complicata in un ricordo senza inconvenienti. A volte la differenza tra immortalare un tramonto perfetto e perderlo per sempre passa proprio da pochi punti percentuali di autonomia rimasti sul display.