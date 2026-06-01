Pensi di aver spento la fotocamera ma ti stanno spiando: come gli hacker entrano nel tuo smartphone

Proprio per questo l’idea che qualcuno possa osservare ciò che accade attraverso la fotocamera del telefono mentre crediamo che il dispositivo sia spento è una delle paure più forti legate alla sicurezza digitale.

Negli ultimi anni alcuni ricercatori di cybersicurezza hanno dimostrato come attacchi particolarmente sofisticati possano sfruttare tecniche di manipolazione e inganno visivo per creare una falsa percezione di sicurezza. In determinati scenari sperimentali, infatti, uno smartphone può apparire completamente disattivato mentre alcune attività interne continuano a restare operative.

Come gli hacker potrebbero controllare uno smartphone senza essere scoperti

Il meccanismo alla base di queste tecniche non si basa necessariamente su una semplice falla del sistema, ma può combinare malware avanzati e strategie di ingegneria sociale. In pratica, l’utente visualizza una schermata che sembra indicare lo spegnimento completo del dispositivo, convincendolo che ogni funzione sia stata interrotta.

Dietro quella schermata, però, alcuni processi potrebbero teoricamente continuare a funzionare in background. Tra i rischi più discussi dagli esperti c’è proprio la possibilità di mantenere attivi componenti come fotocamera, microfono e connessione internet, consentendo un monitoraggio invisibile all’occhio dell’utente.

Come proteggere la privacy e impedire accessi indesiderati

Gli specialisti sottolineano però un elemento importante: non si tratta di un attacco informatico che sta colpendo in massa gli utenti, ma di test e dimostrazioni create per evidenziare rischi potenziali e aumentare la consapevolezza sulla sicurezza digitale.

Nella realtà, infatti, gli hacker spesso utilizzano strumenti molto più semplici per entrare negli smartphone. Le minacce più diffuse passano attraverso link sospetti ricevuti via messaggio, applicazioni scaricate da fonti non ufficiali, allegati malevoli o pagine create per rubare credenziali.

Per ridurre i rischi è fondamentale adottare alcune misure preventive: mantenere il sistema operativo aggiornato, installare applicazioni solo dagli store ufficiali, controllare i permessi concessi alle app e attivare sistemi di autenticazione aggiuntivi come riconoscimento biometrico e verifica in due passaggi.

Anche un dettaglio apparentemente banale può fare la differenza: non fidarsi automaticamente di ciò che appare sullo schermo. Nel campo della sicurezza informatica, ciò che vediamo non sempre coincide con ciò che sta realmente accadendo dietro le quinte del nostro smartphone.