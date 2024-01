Smartphone Premium e iPhone: vendite da record nel 2023

Il mercato degli smartphone premium, dominato da iPhone, ha generato vendite record nel 2023 nonostante il calo generale delle vendite di smartphone a livello globale. Si prevede – per ora in assenza di dati ufficiali – che modelli come l’iPhone 15 Pro abbiano raggiunto un nuovo record con una crescita del 6% anno su anno. In particolare, il segmento premium del mercato degli smartphone dovrebbe catturare quasi un quarto delle vendite globali di smartphone e il 60% dei ricavi nel 2023.

iPhone traina le vendite degli smartphone premium

Nonostante un calo globale nelle vendite di smartphone negli ultimi anni, i modelli di iPhone hanno resistito a questa tendenza, contribuendo alla crescita costante della quota di mercato di Apple. Secondo i dati di Counterpoint Research, il 2023 ha visto un’impennata nelle vendite nel segmento premium, specialmente in mercati chiave come la Cina, l’India, l’America Latina e il Medio Oriente e l’Africa. In particolare, l’India si è distinta come il mercato premium in più rapida crescita a livello mondiale.

Sebbene Apple mantenga la posizione di leader indiscusso nel mercato premium, si è registrato un calo nella sua quota di mercato nell’ultimo anno. Al contrario, aziende come Samsung, con il suo modello S23 e i telefoni pieghevoli, e Huawei, con una rinascita nel mercato cinese, hanno guadagnato terreno.

L’analisi di Counterpoint evidenzia anche un cambiamento nei modelli di acquisto dei consumatori, con una maggiore propensione a spendere di più per dispositivi di alta qualità che durano più a lungo. Inoltre, possedere gli ultimi modelli di punta è diventato un simbolo di status, in particolare nei mercati emergenti, dove i consumatori passano direttamente dalla fascia media a quella premium. La disponibilità di opzioni di finanziamento e le promozioni stagionali stanno rendendo questi dispositivi sempre più accessibili.

Il report sottolinea che il segmento ultra-premium, ovvero gli smartphone con un prezzo superiore a $1.000, ha guidato la crescita del mercato, rappresentando oltre un terzo delle vendite totali nel mercato premium nel 2023. Questo incremento del 6% nelle vendite di smartphone premium contrappone nettamente l’aumento di solo l’1% registrato nel 2022.

Questi dati riflettono non solo la resilienza di Apple in un mercato in contrazione, ma anche l’evoluzione delle preferenze dei consumatori verso dispositivi più costosi ma di maggiore qualità.