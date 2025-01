Silent Hill 2 per PS5 in offerta su Amazon: avventura horror (-21%)

Silent Hill 2 per PS5 è la versione remake del titolo rilasciato nel 2001 e oggi, su Amazon, questa nuova versione per console di nuova generazione viene messa in sconto del 21% e viene venduta a 54,99€.

Silent Hill 2 Remake approda su PlayStation 5, riportando in vita uno dei survival horror più iconici della storia dei videogiochi, arricchito da una grafica mozzafiato e un’immersività senza precedenti. La storia segue James Sunderland, un uomo tormentato che, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera dalla moglie defunta, si dirige verso Silent Hill, il luogo dove avevano condiviso i loro ricordi più preziosi.

Spinto dalla speranza di rivederla un’ultima volta, James si ritrova in una città avvolta da un’atmosfera inquietante e carica di mistero. Nei pressi del lago, incontra Maria, una donna che sembra in tutto e per tutto identica alla moglie. “Il mio nome… è Maria”, dice con un sorriso enigmatico. Il suo volto, la sua voce… tutto sembra reale, ma è davvero così?

Grazie alla potenza dell’hardware di ultima generazione, il remake offre un’esperienza unica, combinando grafica in 4K e tecnologie audio avanzate per creare un mondo visivamente e acusticamente agghiacciante. Le creature spaventose e le manifestazioni della psiche di James sono state completamente riadattate con cura per restituire lo stesso impatto emotivo che ha reso il titolo originale un capolavoro.

Silent Hill 2 Remake non è solo un gioco, ma un viaggio psicologico che sfrutta al massimo le capacità della PS5, offrendo ai fan vecchi e nuovi l’opportunità di riscoprire una storia inquietante e profondamente emotiva. Preparati a immergerti nell’orrore come mai prima d’ora.

