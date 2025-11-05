Shelly Blu Button: controllo smart a portata di mano a meno di 12 euro

Scopri il Shelly Blu Button 1: pulsante smart Bluetooth a €11,90. AES, durata batteria 2 anni, compatibile con Shelly Gateway e Shelly Smart Control per scene e automazioni.
Scopri il Shelly Blu Button 1: pulsante smart Bluetooth a €11,90. AES, durata batteria 2 anni, compatibile con Shelly Gateway e Shelly Smart Control per scene e automazioni.
Andrea Riva
Pubblicato il 5 nov 2025
Shelly Blu Button: controllo smart a portata di mano a meno di 12 euro

Ecco l’offerta Amazon del momento: il Shelly Blu Button è la soluzione perfetta per chi desidera avvicinarsi al mondo della domotica con una spesa minima e senza rinunciare a funzionalità di primo livello. Il prezzo? Solo 11,90 euro, con uno sconto sensazionale del 41% rispetto al listino di 20 euro! In tempi in cui il comfort e la semplicità sono sempre più richiesti, poter acquistare un pulsante smart così compatto, versatile e affidabile a questa cifra è un’occasione da cogliere al volo. Basta con dispositivi costosi e complicati: qui si parla di un accessorio che pesa appena 9 grammi, con dimensioni ridottissime (3,6 x 0,6 x 3,6 cm), ma capace di rivoluzionare il modo in cui controlli luci, tapparelle e scenari in casa o in ufficio. E tutto questo senza nemmeno dover ricorrere allo smartphone o a comandi vocali: la domotica, finalmente, diventa davvero a portata di mano!

Ordina subito

Massima semplicità, massima sicurezza

Il Shelly Blu Button è stato pensato per chi cerca un controllo smart immediato e intuitivo: basta una semplice pressione, doppio clic o pressione prolungata per programmare fino a tre azioni diverse. Immagina di abbassare le luci e chiudere le tende con un solo gesto, oppure di attivare la scena serale senza alzarti dal divano. Tutto questo è possibile grazie alla connessione Bluetooth ultra-stabile e sicura, protetta dal protocollo di crittografia AES che garantisce comunicazioni sempre al riparo da occhi indiscreti. E non dovrai più preoccuparti di ricaricare ogni settimana: la batteria CR2032 inclusa assicura un’autonomia che può arrivare fino a due anni, per una libertà totale senza pensieri. In più, la compatibilità con l’ecosistema Shelly consente di espandere le possibilità di automazione in modo modulare e intelligente.

Shelly Blu Button 1 Bianco, pulsante smart, Bluetooth, Attivazione di azioni e Scene, Chiudi/Apri o spegnere/Accendere dispositivi Diversi, tre modalità di clic, durata batteria 2 anni

Shelly Blu Button 1 Bianco, pulsante smart, Bluetooth, Attivazione di azioni e Scene, Chiudi/Apri o spegnere/Accendere dispositivi Diversi, tre modalità di clic, durata batteria 2 anni

11,9020,00€-41%
Vedi l’offerta

Un investimento intelligente per la domotica di oggi

Acquistare il Shelly Blu Button significa scegliere una soluzione pratica, economica e duratura, ideale sia per ambienti domestici che professionali. Con la possibilità di attivare scene preimpostate e controllare dispositivi senza ricorrere a sistemi complessi o costosi, questo pulsante rappresenta l’alternativa più vantaggiosa per chi vuole semplificare la propria quotidianità. Attenzione però: per sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità è necessario possedere un gateway Shelly e l’app Shelly Smart Control, quindi se già fai parte di questo ecosistema, l’integrazione sarà immediata; in caso contrario, considera l’acquisto come un primo passo verso una casa davvero smart. Approfitta ora di questa offerta irripetibile e trasforma la tua esperienza domotica con il Shelly Blu Button: il comfort e la praticità non sono mai stati così accessibili!

Acquistalo adesso su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Internet ovunque a meno di 40 euro: l’offerta Amazon sul router 4G TP-Link TL-MR105
Casa

Internet ovunque a meno di 40 euro: l’offerta Amazon sul router 4G TP-Link TL-MR105
Marshall Acton III in offerta, a questo prezzo non puoi dire di no
Casa

Marshall Acton III in offerta, a questo prezzo non puoi dire di no
Illuminazione smart a meno di 8 euro: la Tapo L530E è l’occasione giusta
Casa

Illuminazione smart a meno di 8 euro: la Tapo L530E è l’occasione giusta
Tapo C500 in offerta: sicurezza avanzata per la tua casa a meno di 32 euro
Casa

Tapo C500 in offerta: sicurezza avanzata per la tua casa a meno di 32 euro
Link copiato negli appunti