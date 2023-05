Scoperta esclusiva del design dell'iPhone 15 Pro: un'innovazione massiccia in vista?

Nell’industria tech odierna, l’innovazione è il fulcro di tutto. A tal proposito, Apple sembra aver preso le cose seriamente con l’ultimo prodotto della sua serie di smartphone di punta, l’iPhone 15 Pro. La notizia esclusiva rilasciata da 9to5Mac rivela un aggiornamento significativo nel design e nelle funzionalità dell’iPhone 15 Pro.

Nuovi dettagli rispetto al modello precedente

La svolta più grande è la presentazione di un nuovissimo telaio in titanio, con bordi più arrotondati per un miglioramento sostanziale in termini di maneggevolezza. L’iPhone 15 Pro mira a porre fine alle lamentele degli utenti sugli spigoli vivi dell’attuale iPhone.

Le dimensioni delle fotocamere dell’iPhone 15 Pro stanno per essere aumentate ancora una volta. I file CAD rivelano una sporgenza dell’obiettivo individuale più del doppio rispetto all’iPhone 14 Pro, suggerendo un aggiornamento significativo nella tecnologia del sensore della fotocamera. Questo dovrebbe permettere di “catturare più luce e ridurre la sovraesposizione o la sottoesposizione in determinate impostazioni”.

L’USB-C, basato sulle immagini trapelate di un dispositivo prototipo, arriverà su tutti i modelli di iPhone 15. Evidenziando la cura per i dettagli di Apple, la porta USB-C sarà dotata di un rivestimento metallico unico con una trama a coste, offrendo una ricarica più veloce esclusivamente con cavi USB-C certificati da Apple.

Nell’iPhone 15 Pro, gli interruttori e i pulsanti di volume tradizionali saranno sostituiti da pulsanti tattili e mute a stato solido. Questi si baseranno su due nuovi motori aptici dedicati esclusivamente all’emulazione della pressione di un pulsante.

Un’altra grande notizia è l’introduzione di un nuovissimo colore rosso intenso, codice colore 410D0D. Questo nuovo colore si aggiunge alla gamma di colori White, Space Black e Gold di Apple, sostituendo il Deep Purple.

Il design compatto dell’iPhone 15 Pro, dovuto alle cornici ridotte e alle dimensioni complessive dello schermo, renderà l’iPhone 15 Pro leggermente più piccolo dell’iPhone 14 Pro, rendendolo più comodo da tenere in mano.

L’iPhone 15 Pro è pronto per essere un aggiornamento significativo. Tra il nuovo telaio in titanio, USB-C e gli aggiornamenti della fotocamera, ci aspettiamo che il dispositivo sia molto popolare. Tuttavia, come sempre, dobbiamo attendere il lancio ufficiale da parte di Apple per avere la conferma di queste specifiche. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti esclusivi sulla gamma iPhone 15 nelle prossime settimane.