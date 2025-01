Sconto ESPLOSIVO Amazon sul robot aspirapolvere Lefant (-55%)

Lefant è un brand molto attivo nella produzione di robot aspirapolvere e oggi, su Amazon, il suo modello M-210 Pro viene messo in promozione con uno sconto maxi del 55% per un costo totale e finale di 99,99€.

Robot aspirapolvere Lefant: sconto extra large e caratteristiche premium

Il robot aspirapolvere Lefant M-210 Pro è un dispositivo avanzato che semplifica le operazioni di pulizia quotidiana, grazie a una serie di funzioni intelligenti e innovative. Il suo design incorpora la tecnologia Freemove3.0, che rende il M-210 Pro più preciso e intelligente. Questa tecnologia evita che il robot cada dalle scale o si blocchi, adattando dinamicamente il suo percorso per rimuovere efficacemente gli ostacoli durante la pulizia.

Una delle caratteristiche principali di questo modello è il potenziamento del tappeto. Il robot è in grado di riconoscere automaticamente i tappeti e aumentare la potenza di aspirazione fino alla massima capacità, garantendo prestazioni di pulizia ottimali su superfici morbide come tappeti e moquette.

Il Lefant M-210 Pro è particolarmente adatto a chi ha animali domestici grazie alla sua potente aspirazione da 2200Pa. Le due spazzole laterali lavorano insieme per raccogliere polvere, peli di animali e altri detriti, che vengono poi aspirati attraverso la bocca di aspirazione brushless, progettata appositamente per evitare l’accumulo di peli aggrovigliati, eliminando la necessità di pulire manualmente le tradizionali spazzole a rullo.

La durata della batteria è un altro punto di forza del M-210 Pro: con una potenza di aspirazione ridotta, il robot può funzionare fino a 120 minuti su pavimenti in legno, garantendo un funzionamento silenzioso, simile al rumore di un elettroventilatore, che non disturberà il lavoro o il riposo in casa.

