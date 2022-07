Pioggia di sconti su iPad e iPad Air: ecco i migliori di oggi

Giornata d’eccezione per chi deve cambiare il proprio tablet Apple. Su Amazon piovono sconti su iPad e iPad Air, con prezzi a -18% su diversi modelli. Risparmi fino a 157€ rispetto al prezzo di listino.

iPad

L’iPad da 10,2″ Wi-Fi 64GB del 2021 in Grigio siderale è a un PREZZONE davvero: 318€ invece di 389€, pari a oltre 70€ di sconto. Anche in piccole rate da 63€ al mese per 3 mesi.

Include display Retina da 10,2″ con True Tone, chip A13 Bionic con Neural Engine, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo.

iPad Air 64GB

Ottima offerta per l’iPad Air (Wi-Fi, 64GB) in Grigio siderale di 5ª generazione a 572€ invece di 699€ con disponibilità immediata, resi gratuiti e l’impagabile garanzia Amazon. Anche a rate da 114€ al mese.

Questo dispositivo include un eccellente Display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, chip Apple M1 con Neural Engine come i MacBook Air e Pro, e fotocamera grandangolare da 12MP.

iPad Air 256GB