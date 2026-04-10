Scandalo REDMAGIC, scoperta la “truffa”: interviene l'azienda

La decisione è arrivata senza mezzi termini e ha acceso un dibattito che va ben oltre un semplice punteggio.

I dispositivi della serie REDMAGIC 11 Pro sono stati rimossi dalle classifiche ufficiali di 3DMark, una delle piattaforme più utilizzate al mondo per misurare le prestazioni degli smartphone.

A prendere posizione è stata UL Solutions, che ha deciso di eliminare i modelli dal database pubblico segnalando esplicitamente una violazione delle regole che garantiscono l’equità dei test. Una scelta rara, che non arriva mai a cuor leggero e che, di fatto, mette in discussione l’attendibilità dei risultati ottenuti dal dispositivo.

Le prime anomalie erano emerse nelle settimane precedenti, grazie al lavoro di analisi indipendente del canale YouTube Saityo. I test hanno mostrato un comportamento difficile da ignorare: i REDMAGIC registravano punteggi molto elevati quando eseguivano la versione ufficiale dell’app di benchmark, ma risultati nettamente inferiori quando la stessa applicazione veniva “mascherata”.

In pratica, il sistema sembrava riconoscere il benchmark e attivare una modalità prestazionale fuori scala. Quando invece l’app non veniva identificata, le performance tornavano su livelli più realistici.

Il dato più preoccupante non riguarda solo i numeri. Durante i test standard, i dispositivi hanno raggiunto temperature fino a 55°C, ben oltre i valori registrati nelle prove alternative. In alcuni casi, il sistema non è riuscito nemmeno a completare gli stress test, segno di una gestione termica spinta oltre i limiti.

Ottimizzazione o manipolazione?

Nel mondo degli smartphone, una certa forma di ottimizzazione è normale. I sistemi operativi riconoscono giochi o applicazioni particolarmente pesanti e modulano le risorse per garantire fluidità e stabilità.

Il problema nasce quando questa ottimizzazione si trasforma in qualcosa di diverso. Se il software viene istruito per riconoscere solo i benchmark e liberare tutta la potenza senza vincoli, si crea una situazione distorta: i punteggi mostrano un dispositivo che, nell’uso reale, semplicemente non esiste.

È proprio questo il punto centrale della vicenda. I benchmark servono a dare un’indicazione affidabile delle prestazioni, non a costruire scenari artificiali. E quando questa fiducia viene meno, l’intero sistema perde credibilità.

Il caso diventa ancora più interessante se si considera la natura stessa dei dispositivi coinvolti. La linea REDMAGIC nasce per il gaming estremo: ventole integrate, sistemi di raffreddamento avanzati, soluzioni pensate per sostenere carichi intensi.

Eppure, proprio questi smartphone sembrano aver superato i limiti di sicurezza durante i test, arrivando a temperature critiche e interrompendo le procedure per evitare danni. Un paradosso che solleva una domanda inevitabile: quanto di quelle prestazioni è realmente utilizzabile nella vita quotidiana?

La risposta di Nubia

Di fronte alle polemiche, Nubia ha difeso la propria posizione, spiegando che i dispositivi offrono diverse modalità di prestazione per adattarsi a scenari differenti.

Secondo l’azienda, funzioni come la “Modalità Diablo” sono pensate per massimizzare la potenza in condizioni estreme, mentre il sistema gestisce dinamicamente CPU, GPU e temperatura in base al carico.

I benchmark, nella visione del produttore, rappresentano semplicemente una fotografia del potenziale massimo del dispositivo, che può variare in base a impostazioni e condizioni d’uso.

Un segnale per tutto il settore

Al di là delle responsabilità specifiche, il caso REDMAGIC riporta al centro una questione che ciclicamente torna nel mondo della tecnologia: quanto possiamo fidarci dei benchmark?

Per molti utenti, quei numeri sono ancora un riferimento decisivo nella scelta di uno smartphone. Ma episodi come questo ricordano che le prestazioni reali si misurano nell’uso quotidiano, tra app, temperatura, autonomia e stabilità.

E forse è proprio qui che si gioca la partita più importante: non nei punteggi da record, ma nella distanza – sempre più evidente – tra ciò che viene mostrato e ciò che si vive davvero, ogni giorno, tenendo in mano il proprio telefono.