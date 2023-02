Sanremo 2023 è entrato nel vivo. Nel corso delle prime due puntate, tra un colpo di scena e un ritorno al passato, sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti i cantanti in gara. Come è giusto che sia, è la musica a fare da padrona, ed è per questo che un setup coi fiocchi farebbe molto comodo. Soprattutto in vista della scoppiettante finale di sabato, 11 febbraio.

Per farsi travolgere dai brani dei partecipanti è necessario cogliere ogni minima sfumatura, ogni dettaglio. E in questo Apple può darci una grande mano, perché in fatto di hardware – lo sappiamo – l’azienda di Cupertino è leader indiscussa. Anche quando si parla di musica.

Sanremo 2023: il setup perfetto, con l’aiuto di Apple

La prima cosa da fare è, ovviamente, sintonizzarsi su Rai 1. Per goderti lo spettacolo come si deve, potresti optare per RaiPlay e seguire il festival della canzone italiana in diretta streaming. Così eviti anche eventuali problemi con il segnale, che di questi tempi (con il mal tempo) si fanno più insistenti. La piattaforma di streaming della Rai è gratuita, quindi non devi sottoscrivere alcun abbonamento.

L’app di RaiPlay è disponibile anche per l’ultima generazione (la 3ª) di Apple TV. Lanciata solo pochi mesi, puoi acquistare il box made-in-Cupertino, con Siri Remote e pieno supporto della risoluzione 4K, a 169 euro su Amazon. Poi, una volta finito Sanremo 2023, lo potrai utilizzare per tutto l’intrattenimento che vuoi (Netflix, Prime Video e così via).

Poi, per un qualità dell’audio senza precedenti, potresti posare lo sguardo sull’ultima versione di HomePod. Lo smart speaker tornato alla grandezza originale e – soprattutto – disponibile anche in Italia. Il prezzo è di 349€, e puoi optare per le tinte Mezzanotte e Bianco.

HomePod è uno speaker potentissimo. L’esclusiva tecnologia audio e il software evoluto messi a punto da Apple creano un suono che arriva ad alta fedeltà in ogni angolo della stanza. E il sound si adatta in modo intelligente non solo a ciò che stai ascoltando, ma anche all’ambiente in cui ti trovi: scopri un’esperienza sonora avvolgente e sempre di incredibile qualità.

Bonus: Smart TV e Soundbar

Le scenografie dell’Ariston, i giochi di inquadrature, tutto punta in direzione dello spettacolo. Per dare gioia anche ai tuoi occhi, un televisore Smart è quello che serve. Te ne consiglio uno a marchio Samsung, da 50″ e tecnologia Crystal UHD 4K. Il prezzo è favoloso: solo 379,99€.

Come soundbar (e tanto di subwoofer) ti consiglio l’HW-B530/ZF ancora di Samsung. Attualmente domina su Amazon, forse anche grazie al prezzo – scontato del 35% – di 179,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.