La battaglia di Netflix ha ufficialmente inizio. Il gigante dello streaming lo scorso anno ha annunciato di essere al lavoro su una nuova funzionalità per ostacolare la condivisione della password tra gli utenti. Dopo la solita fase di test, il colosso in rosso spiega ora – in modo dettagliato – quali misure ha preso contro il fenomeno del password sharing.

Netflix si oppone alla condivisione della password

In una nuova sezione FAQ del suo sito web, Netflix mette subito in chiaro che “le persone al di fuori di uno stesso nucleo domestico devono usare un proprio account per guardare Netflix”. Ed ecco che entra in gioco una importante novità: la verifica del dispositivo.

Quando si effettua l’accesso ad un account non associato ad uno stesso nucleo domestico, il gigante dello streaming potrebbe chiedere all’utente di verificare il dispositivo. Senza questo passaggio, non sarà possibile accedere al servizio.

Come verificare un dispositivo:

Netflix invia un link all’indirizzo email o al numero di telefono associato al titolare dell’account principale. Il link apre una pagina con un codice di verifica a 4 cifre. Il codice va inserito sul dispositivo da cui è stato richiesto entro 15 minuti. [Se il codice scade si dovrà richiedere un nuovo codice di verifica dal dispositivo]. Una volta completata la verifica, il dispositivo può essere utilizzato per guardare Netflix. La verifica del dispositivo potrebbe essere richiesta periodicamente.

Altro punto interessante è il sistema di rilevamento di un nucleo domestico. Netflix, si legge sulla pagina di supporto, utilizza informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account.

C’è un po’ di malcontento per la novità di casa Netflix, e il numero di abbonati potrebbe pericolosamente calare nei prossimi mesi. La verità la scopriremo in futuro, nel frattempo possiamo goderci un episodio di Mercoledì, Emily in Paris, Stranger Things e tutti gli altri contenuti che hanno conquistato milioni di utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.