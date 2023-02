San Valentino 2023: i dispositivi Amazon da regalare

San Valentino è alle porte, nel giro di poche ore in tutto il mondo (o quasi) si celebrerà la festa dell’amore. Il tempo scorre rapidamente, è vero, ma Amazon con le spedizioni è qualcosa di straordinario. Se ti sei ridotto/a all’ultimo per il regalo perfetto per il/la tuo/a partner, ho io qualcosa da suggerirti. A patto però che sia un appassionato di tecnologia e, più in particolare, di domotica e di intrattenimento.

Tutti quelli indicati di seguito sono prodotti a marchio Amazon che il corriere di consegnerà già domani, 14 febbraio. In tempo per una bella sorpresa. Voglio però darti un consiglio: completa gli acquisti nel minor tempo possibile, perché Amazon sarà anche l’azienda più veloce al mondo quando si parla di spedizioni, ma non può mica fare miracoli.

San Valentino 2023: il regalo perfetto è a marchio Amazon

Echo Dot di 3ª generazione (-40%)

È l’altoparlante intelligente di Amazon più venduto al mondo, con un rivestimento in tessuto che lo rende perfetto per qualsiasi ambiente. Puoi ascoltare brani sui principali servizi di streaming (tra cui Spotify, Prime Music e Apple Music), effettuare ricerche – tramite Alexa -, ascoltare le ultime notizie, le previsioni meteo e, ovviamente, controllare i dispositivi smart sparsi per casa.

Echo Dot di 5ª generazione (2022) con orologio (-36%)

Potremmo definirlo un Echo Dot di terza generazione, ma potenziato. Sì perché, oltre all’orologio in bella vista, ti permette di svolgere le stesse azioni, ma in modo ancora migliore. Un aggiornamento importante riguarda la qualità dell’audio, con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Nuovo Kindle, modello 2022 (-10%)

Nella veste del 2022, il Kindle di Amazon è ancora più compatto e leggero. Lo schermo da 6″ con antiriflesso è ad alta risoluzione da 300 ppi, per rendere la tua esperienza di lettura davvero impeccabile.

Fire TV Stick 4 con telecomando vocale Alexa (-42%)

Beh, il Fire TV Stick 4K è il meglio che si possa chiedere per godersi film, serie TV ed eventi sportivi in streaming al massimo della qualità. Il prezzo è assurdo, e oggi ancora di più grazie allo sconto del 42% lanciato da Amazon in occasione della festa degli innamorati.

