Nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio – alle ore 00:30 circa – si giocherà il Super Bowl LVII, ovvero la 57ª edizione della finalissima del campionato NFL. A sfidarsi saranno i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs. La gara si svolgerà allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, ma – come ogni anno – ampio spazio sarà dedicato anche alla musica. Durante l’attesissimo Halftime Show (sponsorizzato da Apple Music!) si esibirà Rihanna. Per l’occasione, Apple ha riservato qualche sorpresa ai suoi utenti.

Come è normale che sia, il gigante di Cupertino sta spingendo a più non posso l’attenzione sull’esibizione della stella della musica pop. Ad esempio, nel comunicato stampa viene sottolineato come gli abbonati al servizio di streaming possano godersi l’intero catalogo di Rihanna in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

«Rihanna è una delle artiste più prolifiche del nostro tempo e noi, insieme ai suoi numerosi fan in tutto il mondo, non vediamo l’ora di vederla salire sul palco del primo Apple Music Super Bowl Halftime Show. Siamo davvero felici di celebrare la sua carriera e di offrire al suo pubblico un modo nuovo di vivere la sua musica grazie all’audio spaziale, insieme ad altri contenuti esclusivi su Apple Music.» – Oliver Schusser, VP di Apple Music e Beats

Come anticipato poco sopra, ci sono delle sorprese per tutti i fan di Rihanna. Tramite Shazam, infatti, Apple ti permette di scaricare sfondi esclusivi per iPhone e per Apple Watch. Per completare il download, apri l’app di Shazam e cerca “Rihanna”. Nella pagina dedicata all’artista, scorri verso il basso per trovare la sezione “Concerti in programma”. La voce in evidenza è ovviamente quella del Super Bowl LVII, l’evento sportivo che sta tenendo con il fiato sospeso milioni di persone.

Qui, trovi la sezione “Download esclusivi” per scaricare gratuitamente il quadrante e lo sfondo a tema Rihanna.

Come vedere il Super Bowl LVII in Italia

Da diversi anni ormai il Super Bowl viene trasmesso anche in Italia. L’appuntamento è alle 00:30 circa su DAZN, piattaforma di streaming di cui un appassionato di sport – non solo di calcio – non può fare certamente a meno. L’app di DAZN è disponibile anche per Apple TV 4K di 3ª generazione.

