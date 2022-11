Stai cercando un nuovo monitor da utilizzare in casa o in ufficio, magari da affiancare al Mac mini? In occasione del Black Friday, puoi acquistare a prezzo super scontato lo Smart Monitor M5 da 32 pollici di Samsung, ora su Amazon a 189,90 euro. Lo sconto del 44% si traduce in un risparmio di 150 euro che si applica anche nel caso del pagamento a rate, 5 da 37,98 euro al mese.

Samsung M5: un monitor così, non l’hai mai visto

Vista la sua natura Smart, il gioiellino di Samsung può essere usato anche senza un computer collegato. Include infatti il supporto a AirPlay 2 che permette di inviare contenuti in streaming dai dispositivi Apple senza fili e senza configurazione e dispone di un vero set-top box integrato con cui accedere alle principali piattaforme di intrattenimento come Netflix, YouTube e Apple TV+ senza neppure accendere il PC o il computer portatile. E cambi canale col telecomando e ascolti con gli altoparlanti integrati. Insomma, hai tutto quello che ti serve.

Un’aggiunta fantastica è Wireless Dex, che offre un’esperienza unica di condivisione da PC, senza la necessità di averne uno collegato. Puoi usare le app di produttività, effettuare videoconferenze, visionare documenti e navigare internet grazie al solo collegamento dallo smartphone al monitor. E se usi la suite Office 365, puoi perfino visualizzare e modificare i documenti e salvarli direttamente sul cloud, anche quando sei fuori dall’ufficio.

Infine, ti segnalo la presenza di Adaptive Picture, una feature che consente di ottenere immagini sempre perfette grazie al sensore integrato di rilevamento della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità.

