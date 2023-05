Samsung vs Apple: sfida aperta nel mercato europeo degli smartphone

Il primo trimestre dell’anno ha segnato una svolta nel mercato europeo degli smartphone, con Samsung che ha superato Apple per il primato delle vendite. Ma superare l’iPhone nel cuore dei consumatori non sarà un compito semplice.

Un mercato in difficoltà

Il mercato degli smartphone in Europa occidentale ha subito un calo significativo nel primo trimestre del 2023, con una diminuzione del 13% a 23,7 milioni di unità spedite. Le difficili condizioni economiche e i cicli di acquisto più lunghi hanno contribuito a questo declino. Nonostante la prospettiva attuale non sembri incoraggiante, le previsioni di Canalys indicano un potenziale rimbalzo della crescita del 6% nel 2024.

Samsung, ora al primo posto, sembra adottare la strategia di Apple, mirando a concentrarsi sulle vendite premium e sull’ecosistema. Tuttavia, affrontare Apple rappresenterà una sfida significativa.

I cambiamenti di Samsung

Runar Bjørhovde, analista di Canalys, osserva che

“Samsung ha spostato ulteriormente la sua attenzione verso il segmento di fascia medio-alta dell’Europa occidentale, motivata da migliori driver di entrate, margini di profitto più elevati e maggiore potenziale per l’integrazione dell’ecosistema”.

Secondo le stime di Canalys, il prezzo medio di vendita dei dispositivi Samsung è aumentato dell’11% nel primo trimestre del 2023. Questo aumento ha portato a un calo del 6% del valore totale dei dispositivi spediti. Samsung ha anche intensificato gli investimenti in pubblicità di brand e prodotti, nonché in iniziative di co-marketing con operatori e rivenditori, nell’ottica di rafforzare la sua presenza e sfidare Apple.

La resilienza di Apple

Nonostante le manovre di Samsung, Apple si mantiene forte. La ricerca di Canalys Consumer Insights sottolinea che Apple rimane il fornitore più resiliente dell’Europa occidentale, sostenuto dalla base di utenti più fedele nella regione e dall’elevata popolarità tra coloro che decidono di cambiare dispositivo.

Il cammino di Samsung per sfidare Apple sarà quindi costellato di ostacoli. L’efficacia della nuova strategia di Samsung sarà messa alla prova nel corso del prossimo anno, mentre il mercato degli smartphone europeo sembra prepararsi per un potenziale periodo di ripresa nel 2024. Tuttavia, una cosa è certa: nonostante le sfide, Samsung non ha intenzione di cedere il primo posto senza lottare.