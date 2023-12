Samsung rafforza il team per la produzione di schermi pieghevoli per iPhone

Samsung Display, il noto fornitore di schermi per Apple, ha recentemente annunciato un importante cambiamento organizzativo. Questa mossa strategica è volta a potenziare la produzione di display pieghevoli, non solo per un futuro iPhone ma anche per un MacBook Pro. La notizia, riportata da The Elec, sottolinea l’importanza crescente dei dispositivi pieghevoli nel mercato tecnologico.

Samsung Display aumenta il suo team per la produzione degli schermi dell’iPhone e del MacBook Fold

Da tempo circolano voci su un “iPhone Fold”, uno smartphone Apple con display incernierato che può piegarsi a metà. In questo contesto, il rimpasto organizzativo di Samsung Display sembra essere una risposta diretta a queste aspettative di mercato. La riorganizzazione del team, focalizzata sulle forniture per Apple, mira a migliorare le capacità produttive, in particolare per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli.

La divisione di Samsung Display che gestisce OLED per smartphone e pannelli pieghevoli, inclusi gli schermi flessibili, è stata rafforzata. Questo potenziamento permetterà all’azienda di concentrarsi maggiormente sulla diffusione dei dispositivi pieghevoli. Samsung Display, insieme a LG Display, altro membro della catena di fornitura, sta già lavorando su display per i futuri prodotti pieghevoli di Apple, incluso un modello da 20,25 pollici.

Sebbene un iPhone con display flessibile possa catturare l’attenzione del pubblico, non è l’unico prodotto Apple che potrebbe beneficiare di questa tecnologia. Voci dall’inizio del 2023 suggeriscono che Apple stia modificando i piani per il suo primo MacBook Pro pieghevole, previsto per il 2025. Questo dispositivo, anziché avere una tipica tastiera e trackpad in stile notebook, potrebbe essere un dispositivo a tutto schermo simile a un iPad, ma con una tastiera touchscreen per l’input.

Samsung, avendo già lanciato uno smartphone pieghevole di quinta generazione, possiede una notevole esperienza nella produzione di questi componenti. Il rimescolamento dei team all’interno di Samsung Display, finalizzato a unire lo sviluppo di prodotti pieghevoli e pannelli sotto lo stesso tetto, potrebbe non solo aiutare Samsung a mantenere la sua posizione di leader nel mercato, ma anche a espanderla ulteriormente.

Il recente cambiamento organizzativo di Samsung Display segna un passo significativo verso l’innovazione nel campo dei dispositivi pieghevoli. Con l’attenzione rivolta sia all’iPhone Fold che al MacBook Pro pieghevole, Samsung si posiziona come un attore chiave nel futuro della tecnologia mobile e dei dispositivi flessibili.