Apple è sempre stata una fonte d’ispirazione per le altre aziende del settore (non che il gigante di Cupertino non abbia mai preso spunto da altri anni fa, sia chiaro). Microsoft ha mostrato il concept di un’interfaccia utente con taskbar fluttuante in pieno stile macOS, Samsung ha invece presentato ufficialmente la One UI 5 per Android 13, che ricorda – e non poco – iOS 16.

Come riportano i colleghi di The Verge, il colosso sudcoreano ha confermato che la nuova veste della sua personalizzazione di Android debutterà ufficialmente tra poche settimane (tra fine ottobre e inizio novembre) e che, tra le altre cose, metterà a disposizione degli utenti una lock screen personalizzabile e inedite modalità per evitare distrazioni durante le ore lavorative, ad esempio. C’è tanto di iOS 16, senza dubbio.

Dove abbiamo già visto la nuova lock screen di Samsung?

Alcuni screen sono trapelati in rete giorni prima rispetto alla SDC22 (una sorta di WWDC in salsa Samsung), ma ora gli strumenti per la personalizzazione della schermata di blocco della One UI 5 sono ufficiali, e sono molto ma molto simili a quelli studiati da Apple per il suo ultimo major update per iPhone.

Sui device Samsung funzionerà in questo modo: basterà una breve pressione sulla lock screen per richiamare le opzioni di personalizzazione. Gli utenti potranno modificare font e colori di data e ora così come selezionare un wallpaper a proprio piacimento tra quelli pensati appositamente per il nuovo aggiornamento e le foto memorizzate nella galleria personale.

Ma non è solo il risultato finale a ricordare iOS 16, è anche il “modo” per raggiungerlo. Dai uno sguardo al video di seguito:

Per quanto riguarda invece le modalità da abbinare alle attività, sono – dettaglio più, dettaglio meno – chiaramente plasmate sull’opzione Full Immersion di Apple.