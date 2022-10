L’evento Surface di Microsoft tenutosi il 12 ottobre ha attirato (forse) più attenzione del previsto: se non è stato un keynote sottotono lo si deve ai nuovi laptop della sopracitata linea, alle novità che riguardano anche gli utenti Apple e alla svolta chiamata Microsoft 365. C’è però altro di cui parlare, qualcosa che non è sfuggito allo sguardo del popolo del web.

Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ad un certo punto dell’evento ha rivelato quello che sembrerebbe essere il concept di una inedita interfaccia utente. Molto bella, certo, ma ricorda – e non poco – qualcosa che gli utenti macOS sono abituati a vedere ormai da qualche anno (dal 2020, a voler essere precisi): la taskbar fluttuante.

Dall’immagine sopra riportata puoi notare che la nuova UI viene mostrata su un Surface Studio. È forse un indizio? Che sia una nuova soluzione pensata per i dispositivi touch? Forse, ed è innegabile che sia ispirata al sistema operativo made-in-Cupertino.

Come fanno notare i colleghi di The Verge, Microsoft sta effettuando test con feature sperimentali di Windows 11 già da mesi. Alcune saranno integrate in release ufficiali, altre invece – per un motivo o per un altro – non vedranno mai la luce. In quale delle due categorie ritroveremo la taskbar fluttuante in stile macOS? Lo scopriremo nei prossimi mesi (probabilmente).