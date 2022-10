Oltre ai nuovi prodotti della linea Surface e alla partnership con Apple per portare i servizi di quest’ultima anche su Windows e Xbox, Microsoft ha annunciato una importante novità per quanto riguarda Office: dopo circa 30 anni, Office cambia nome e diventa Microsoft 365.

L’operazione di rebranding serve a rinnovare una suite che, dopo tanti anni, ancora oggi non ha rivali in termini di diffusione ed utilizzo. Ovviamente nulla cambierà per Excel, Word, Outlook e PowerPoint, che resteranno a completa disposizione degli utenti.

Nei prossimi mesi, Office.com, l’app Office per dispositivi mobili, e l’app Office per Windows diventeranno l’app Microsoft 365, con una nuova icona, un look rinnovato e ancora più feature.

Stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge, le prime novità – tra cui il nuovo logo – dovrebbero fare capolino già a novembre, su Office.com. Entro gennaio saranno investite anche le altre piattaforme (iOS, Android e così via).

Su Amazon, in relazione ai prodotti in vendita, il brand Microsoft 365 è già visibile. Anzi, ci sono anche importanti sconti sui “pacchetti”, come quello del 13% sull’abbonamento Family da 12 mesi utilizzabile fino ad un massimo di 6 persone.