Samsung Galaxy Watch7 in super sconto: ultimissimi a disposizione

Vuoi un compagno di allenamenti che sia sempre affidabile ed efficiente? Ti consigliamo il Samsung Galaxy Watch7, oggi disponibile su Amazon a soli 269 euro con un super sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai pagarlo anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Samsung Galaxy Watch7: massima versatilità ed efficienza

Il Samsung Galaxy Watch7 si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per il suo nuovissimo processore 3NM, grazie al quale è possibile ottimizzare la tua routine quotidiana sotto tutti i punti di vista.

Questo modello è compatibile con smartphone con sistema operativo Android 11 o successivo e RAM superioare a 1.5 GB. Nello specifico, ti aiuterà a monitorare la tua salute grazie alla funzionalità Energy Score che monitora sonno, battiti e attività quotidiane così da tenere sempre i parametri vitali sotto controllo.

Ovviamente questo smartwatch è anche un ottimo alleato per i tuoi allenamenti, sia in palestra che all’aria aperta: ti permette, infatti, di creare la tua routine di allenamento ideale con riscaldamento, stretching e pause, motivandoti a migliorare le tue performance ogni volta che vuoi. In più, ti supporta anche negli allenamenti in acqua con la modalità Water Lock che ti permette di sfruttarlo al massimo sia in piscina che al mare.

Per finire, la batteria a lunga durata offre un’autonomia super estesa che ti accompagna per giorni interi senza la minima preoccupazione.

Oggi il Samsung Galaxy Watch7 è disponibile su Amazon a soli 269 euro con un super sconto del 23%. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.