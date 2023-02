A gran sorpresa, all’evento Galaxy Unpacked del 1° febbraio, Samsung non ha presentato solo nuovi smartphone (tra cui l’ottimo Galaxy S23 Ultra). Il gigante sud-coreano ha infatti svelato quello che, attualmente, si candida ad essere il principale rivale del MacBook Pro con M2 Pro/Max di Apple: il Galaxy Book3 Ultra.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: il MacBook Pro 2023 non è più solo?

Il Galaxy Book3 Ultra è un notebook con display OLED da 16 pollici e frequenza d’aggiornamento a 120Hz. Può essere equipaggiato con i processori Intel Core i7 e i9 (entrambi della serie H), e con le GPU RTX 4050 o 4070. Cosa significa questo? Che il laptop è l’ideale non sono per i creator, ma anche per i gamer.

Tra i suoi punti forti c’è, ovviamente, il display. Un Dynamic AMOLED a 120Hz, con risoluzione di 2880 x 1800 e formato 16:10. Ah, e 400 nits di luminosità. Qualcosa di incantevole, come confermano anche i colleghi di The Verge, che hanno già potuto mettere le mani su quello che è il primo super-notebook di Samsung.

Lato hardware, il Galaxy Book3 Ultra pare avere poco o nulla da invidiare alla concorrenza. Il touchpad è più ampio, lo chassis è compatto, la tastiera – dai primi giudizi – sembra essere niente male, così come il comparto audio. In termini di software, il sistema operativo è Windows 11, potenziato con alcune feature esclusive di Samsung, come Second Screen e Quick Share.

Al pari dell’ultimo MacBook Pro, il Galaxy Book3 Ultra si fa ben pagare. Ti dico infatti che la configurazione con Intel Core i9 di 13a generazione, GPU NVIDIA RTX 4070, 32GB di RAM LPDRR5 e 512GB di SSD costa… 3.499€! Se sei interessato/a, puoi tenerlo d’occhio su Amazon.

Oppure puoi virare sul MacBook Pro 2023 di Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.