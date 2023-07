Samsung copia lo Studio Display di Apple con il ViewFinity S9 5K

Samsung ha presentato il suo nuovo monitor ViewFinity S9 5K al CES 2023 a gennaio. Ora sono stati rivelati i dettagli completi del prodotto, che si prevede andrà a confrontarsi direttamente con lo Studio Display di Apple. Il ViewFinity S9 avrà un prezzo competitivo e una data di rilascio prevista per agosto.

Samsung presenta il ViewFinity S9 5K per competere con lo Studio Display di Apple

Il monitor Samsung ViewFinity S9 è stato progettato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei professionisti e dei creativi. Tra le sue caratteristiche principali troviamo un pannello 5K, una copertura DCI-P3 al 99%, un motore di calibrazione del colore integrato e una webcam 4K, solo per citarne alcune. Nonostante il suo prezzo più accessibile rispetto allo Studio Display di Apple, il ViewFinity S9 offre funzionalità simili, come l’aggiustamento dell’altezza, dell’inclinazione e del perno, uno schermo opaco e altre caratteristiche standard.

Ecco le specifiche complete del monitor Samsung ViewFinity S9 5K:

– Design sottile in metallo

– Pannello IPS 5K da 27 pollici – risoluzione 5120 x 2880

– Copertura DCI-P3 al 99%

– Luminosità di 600 nit

– Frequenza di aggiornamento di 60Hz

– Tempo di risposta di 5 ms

– Rapporto di contrasto di 1000:1

– Finitura opaca del display

– Motore di calibrazione del colore integrato

– Delta E medio inferiore a 21 per un’alta precisione del colore

– Connettività USB-C e Thunderbolt 4

– 1 porta Thunderbolt 4, 3 porte USB-C, 1 mini DisplayPort

– Fornisce 90W di potenza

– Webcam integrata SlimFit 4K

– Altoparlanti integrati con Adaptive Sound+

– Samsung Smart Hub utilizzabile come TV (telecomando incluso)

– Regolazione dell’altezza, dell’inclinazione e della rotazione

– Supporto VESA 100 x 100 mm

Per quanto riguarda il prezzo e la data di uscita, Samsung ha annunciato che il monitor ViewFinity S9 5K sarà disponibile ad agosto sul proprio sito web. Non è stata specificata una data precisa di lancio.

Il prezzo del ViewFinity S9 5K è fissato a 1.599 dollari. Inizialmente, potrebbe sembrare che ci sia poca differenza tra il ViewFinity S9 e lo Studio Display di Apple, poiché entrambi i monitor hanno un prezzo di partenza di 1.599 dollari. Tuttavia, Samsung include alcune funzionalità che con lo Studio Display di Apple richiedono un ulteriore pagamento.

Ad esempio, se si desidera il supporto regolabile in altezza e inclinazione con Apple, il prezzo sale a 1.999 dollari. Se si desidera anche la finitura in vetro nano-texture, che riduce i riflessi, il costo dello Studio Display di Apple aumenta a 2.299 dollari, quasi il 50% in più rispetto al ViewFinity S9 di Samsung.

Il monitor Samsung include anche il supporto per il montaggio VESA, mentre la webcam 4K potrebbe essere considerata superiore rispetto alla webcam da 12 MP dello Studio Display di Apple.

Inoltre, il ViewFinity S9 offre la funzionalità Smart Hub/TV per un’esperienza utente ancora più completa.

Complessivamente, il ViewFinity S9 sembra offrire un pacchetto interessante sia in termini di design che di funzionalità. Gli utenti avranno una valida alternativa al monitor di Apple, senza dover rinunciare a importanti caratteristiche e con un prezzo più competitivo.