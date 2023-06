Samsung annuncia il primo evento Unpacked in Corea per i nuovi dispositivi pieghevoli

Samsung ha appena confermato i piani per il suo primo evento Unpacked nel suo paese d’origine, la Corea del Sud, suscitando grande attesa per l’arrivo dei nuovi telefoni pieghevoli. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Samsung ha rivelato che il 27° evento di lancio di Unpacked si terrà a Seoul, presso il COEX, un rinomato centro congressi situato nel quartiere di Gangnam-gu, a Samseong-dong.

Samsung ufficializza il Galaxy Unpacked in Corea per l’annuncio dei nuovi dispositivi pieghevoli

Il colosso tecnologico, Samsung Electronics Co., Ltd., presenterà la sua nuova generazione di dispositivi pieghevoli al Galaxy Unpacked verso la fine di luglio 2023 nella capitale sudcoreana. L’evento Unpacked avrà luogo presso il COEX di Samseong-dong, Gangnam, un crocevia che unisce Teheran-ro, un centro per le innovative startup nazionali, e Bongeunsa, un tempio buddista millenario. Questa location unica offrirà al mondo l’opportunità di sperimentare la straordinaria fusione tra passato, presente e futuro che caratterizza Seoul.

La decisione di tenere l’evento Unpacked in Corea del Sud segna una deviazione rispetto agli anni precedenti, in cui Samsung ha ospitato i suoi lanci di prodotto principalmente in città del Nord America e dell’Europa, come San Francisco e New York City.

Naturalmente, le aspettative per questo evento sono incentrate su una nuova gamma di dispositivi pieghevoli, in particolare il Galaxy Z Fold 5 e il Flip 5. Sebbene Samsung non abbia rivelato direttamente i dettagli dei prodotti, ha affermato che la “prossima generazione della sua serie pieghevole offrirà dispositivi all’avanguardia basati su anni di ricerca e sviluppo e investimenti”. Oltre ai Fold e Flip, l’evento dovrebbe presentare anche il Galaxy Tab S9, il Galaxy Watch 6, nonché nuove cuffie auricolari e un innovativo smart tracker. Samsung ha specificato che l’evento si terrà verso la fine di luglio, e voci precedenti indicano il 26 luglio come data probabile.

Gli appassionati di tecnologia e gli ammiratori dei dispositivi Samsung pieghevoli sono in trepidante attesa per il Galaxy Unpacked in Corea del Sud. L’evento rappresenta un’importante opportunità per la casa produttrice di rivelare le ultime innovazioni nel campo dei dispositivi pieghevoli, dimostrando il loro impegno costante per il progresso tecnologico. L’atmosfera unica di Seoul, con la sua combinazione di tradizione e modernità, si configura come il contesto ideale per presentare questi prodotti all’avanguardia che ridefiniranno il modo in cui le persone interagiscono con i loro dispositivi mobili.

Con l’evento Unpacked di Samsung che si avvicina, non resta che attendere con trepidazione le rivelazioni ufficiali sui nuovi dispositivi pieghevoli e l’innovazione che ci riserveranno. Sarà un’occasione unica per ammirare l’evoluzione della tecnologia e per esplorare il futuro entusiasmante dei dispositivi mobili pieghevoli.