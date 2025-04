Safari Technology Preview 217: le novità per macOS Sequoia e Sonoma

Safari Technology Preview, il browser sperimentale di Apple, si aggiorna alla versione 217, introducendo una serie di miglioramenti tecnici che catturano l’attenzione di sviluppatori e utenti avanzati. Disponibile per i sistemi operativi macOS Sonoma e macOS Sequoia, questa piattaforma continua a rappresentare un ambiente di test ideale per esplorare le tecnologie web più recenti e innovative.

Lanciato a marzo 2016, Safari Technology Preview è diventato uno strumento imprescindibile per chi desidera sperimentare in anteprima le funzionalità che verranno implementate nelle future versioni di Safari. L’ultimo aggiornamento Safari introduce significativi perfezionamenti in aree cruciali come CSS, JavaScript, SVG e WebRTC, oltre a miglioramenti nelle API Web, nel rendering grafico e nel supporto per le estensioni del browser. Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno di Apple nel mantenere il browser competitivo e all’avanguardia nel panorama tecnologico globale.

Un aspetto distintivo di questo browser è la possibilità di installarlo parallelamente alla versione standard di Safari, senza causare interferenze. Questo approccio consente agli sviluppatori di testare liberamente nuove funzionalità senza compromettere l’esperienza utente del browser principale. Inoltre, l’accesso a Safari Technology Preview non richiede un account sviluppatore, rendendolo accessibile a una vasta gamma di utenti, dai professionisti del settore ai semplici appassionati di tecnologia.

Con la nuova versione 217, gli utenti possono beneficiare di un’esperienza di navigazione migliorata grazie a funzionalità di rendering ottimizzate e a strumenti di debug potenziati, come il Web Inspector. Anche le performance del browser sono state incrementate, garantendo una maggiore fluidità durante la navigazione e una gestione più efficiente delle risorse. Le innovazioni introdotte rafforzano la reputazione di Safari Technology Preview come banco di prova privilegiato per il futuro della navigazione web.

Per gli utenti di macOS Sequoia e macOS Sonoma, l’aggiornamento è disponibile attraverso il meccanismo di aggiornamento software integrato nelle Impostazioni di Sistema, a patto che il browser sia stato precedentemente scaricato dal sito ufficiale Apple. Le note di rilascio complete, che dettagliano ogni modifica e miglioramento, possono essere consultate sul portale dedicato a Safari Technology Preview, per una panoramica esaustiva delle nuove funzionalità.