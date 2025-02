Safari Technology Preview 214: innovazioni e compatibilità con macOS Sequoia

Safari Technology Preview si evolve ancora, raggiungendo la versione 214 e confermandosi come il laboratorio d’avanguardia per le tecnologie web avanzate. Questo aggiornamento corposo introduce migliorie in otto aree strategiche, dalla gestione dei contenuti multimediali all’ottimizzazione delle prestazioni di rete, consolidando il ruolo di Apple come leader nell’innovazione del browser Apple.

Compatibile con i sistemi operativi più recenti, tra cui macOS Sequoia, la nuova release permette agli sviluppatori di testare le funzionalità senza compromettere la stabilità del browser principale. Tra le novità più rilevanti spiccano miglioramenti in ambiti come CSS, JavaScript, Networking e Web API, arricchendo ulteriormente l’esperienza di navigazione e di sviluppo.

Un aspetto distintivo di Safari Technology Preview è la sua accessibilità, che non richiede un account sviluppatore, sottolineando l’impegno di Apple per un ecosistema web inclusivo e partecipativo. Gli utenti possono contribuire attivamente al miglioramento del browser, fornendo feedback preziosi che guidano l’evoluzione delle sue funzionalità.

Dal debutto nel marzo 2016, Safari Technology Preview si è affermato come strumento indispensabile per chi desidera esplorare le frontiere del web. Questo aggiornamento non solo consolida il suo ruolo come piattaforma di riferimento per l’innovazione, ma rafforza anche la strategia di Apple di anticipare le tendenze future, offrendo strumenti sempre più sofisticati per sviluppatori e appassionati di tecnologia.