Safari su iPhone: dove trovare la cronologia e le pagine chiuse in iOS 26

Può capitare più spesso di quanto si pensi di voler ritrovare una pagina vista qualche ora prima su iPhone, e in iOS 26 Safari continua a offrire diversi modi per recuperarla senza doverla cercare di nuovo da zero.

La funzione più semplice resta quella legata alla cronologia, che conserva l’elenco dei siti visitati e permette di riaprirli in pochi secondi. Non è solo una questione di comodità: serve quando si dimentica di salvare un link, si sta facendo una ricerca o si vuole recuperare qualcosa visto poco prima.

Allo stesso tempo, Safari ha introdotto nel tempo soluzioni alternative che rendono tutto più rapido, soprattutto quando si tratta di schede chiuse per errore o di contenuti aperti su altri dispositivi collegati allo stesso account.

Dove trovare la cronologia su Safari

Per accedere all’elenco completo dei siti visitati basta aprire Safari e entrare nella sezione dei preferiti, dove è presente anche la cronologia. Qui si trova una lista ordinata delle pagine aperte nel tempo, che si può scorrere e consultare facilmente.

Una volta individuato il sito che interessa, è sufficiente toccarlo per riaprirlo subito. È un sistema diretto, che non è cambiato molto nel tempo e che resta il riferimento principale per chi vuole ritrovare una pagina senza complicazioni.

Può capitare che l’interfaccia sia leggermente diversa a seconda delle impostazioni, ma la sezione dedicata alla History resta sempre all’interno dei preferiti, anche quando i pulsanti cambiano posizione.

Le schede chiuse di recente

Non sempre serve consultare tutta la cronologia. Se una pagina è stata chiusa da poco, il modo più veloce per recuperarla è usare l’elenco delle schede recenti.

Questa funzione permette di vedere subito le ultime pagine chiuse e riaprirle senza dover scorrere tutta la lista della cronologia. È particolarmente utile quando si chiude una tab per errore o si vuole tornare rapidamente su un contenuto appena visto.

Il vantaggio è proprio nella velocità: invece di cercare tra decine di siti, si accede direttamente a ciò che è stato aperto negli ultimi minuti.

Continuità tra i dispositivi Apple

Se si utilizza più di un dispositivo Apple, Safari può mostrare anche le pagine aperte su altri dispositivi collegati allo stesso Apple ID. Questo significa che una pagina visitata su iPad o Mac può essere ripresa direttamente su iPhone.

Questa funzione non è una vera e propria cronologia, ma nella pratica diventa uno strumento molto utile per continuare la lettura senza dover cercare di nuovo il contenuto.

Per farla funzionare, è necessario che la sincronizzazione tramite iCloud sia attiva, così da mantenere aggiornate le schede tra tutti i dispositivi.

Quando la cronologia non mostra nulla

Se una pagina non compare nella cronologia, il motivo più comune è l’uso della modalità Privata. In questo caso Safari non salva i siti visitati, quindi non è possibile recuperarli in un secondo momento.

È un comportamento voluto, pensato per proteggere la privacy dell’utente, ma che può creare qualche difficoltà quando si cerca di ritrovare una pagina aperta poco prima.

Un’altra possibilità è che la cronologia sia stata cancellata manualmente. In quel caso, non resta traccia delle pagine visitate e non è possibile recuperarle tramite Safari.

Conoscere questi limiti aiuta a capire subito dove cercare e, soprattutto, quando invece non vale la pena perdere tempo. Tra cronologia, schede recenti e sincronizzazione tra dispositivi, Safari offre comunque diversi modi per ritrovare ciò che si è visto, senza dover ripartire ogni volta da capo.