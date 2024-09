RISPARMIA 150€ sul Samsung Galaxy A55: doppia promo folle su eBay

Samsung è un’azienda che offre sempre il top della qualità per ogni fascia di mercato e di prezzo e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A55 viene messo in doppio sconto: 30% + 15€ con il codice PSPRSETT24, prezzo finale di 300€ tondi tondi.

Offerta doppia e prezzo best buy su eBay per il Samsung Galaxy A55

Il Samsung Galaxy A55 si presenta come uno smartphone Android avanzato, completo e ricco di funzionalità. Con un grande display da 6.6 pollici e una risoluzione di 2340×1080 pixel, offre un’esperienza visiva straordinaria, ideale per la navigazione, lo streaming e il gaming. Le sue capacità sono ulteriormente amplificate dal modulo 5G, che consente un trasferimento dati veloce e una navigazione su internet senza interruzioni.

Uno dei punti di forza del Galaxy A55 è la fotocamera da 50 megapixel, che permette di scattare fotografie di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel. Inoltre, è possibile registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, rendendolo un dispositivo eccellente per gli appassionati di fotografia e videomaking. Questa combinazione di caratteristiche multimediali posiziona il Galaxy A55 in una categoria con pochi competitor.

Con uno spessore di 8.2 mm, il design del Galaxy A55 è non solo elegante, ma anche pratico, facilitando l’uso quotidiano. La sua versatilità e le sue prestazioni lo rendono un’opzione molto interessante per chi cerca un dispositivo potente e performante.

Il Samsung Galaxy A55 si distingue per la sua combinazione di design elegante, capacità fotografiche avanzate e connettività 5G, rappresentando una scelta ideale per chi desidera un smartphone di ultima generazione.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A55 viene messo in doppia offerta su eBay: sconto del 30% + 15€ con il codice PSPRSETT24, costo totale di 300€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.