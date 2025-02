Nothing Phone (2a) Plus in sottocosto: ancora per poco su Amazon

Non accontentarti di uno smartphone qualunque ma punta in alto con il Nothing Phone (2a) Plus! Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 383 euro grazie ad uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Nothing Phone (2a) Plus: tutte le caratteristiche tecniche

Il Nothing Phone (2a) Plus è uno smartphone che accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

In primis questo modello è dotato del processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G che garantisce prestazioni eccezionali così potrai effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Allo stesso tempo, la sua enorme batteria da 5.000 mAh garantisce fino a due giorni di utilizzo con una carica completa. Per di più, la ricarica rapida da 50 W permette di avere un giorno di autonomia in soli 21 minuti così da non rimanere mai a corto di energia.

Una’altra specifica di spicco dello smartphone è il suo innovativo comparto fotografico che include una fotocamera principale da 50 MP con ultra-grandangolo e una fotocamera frontale da 50 MP per selfie e videochiamate più realistiche che mai. Inoltre, la modalità Portrait Optimiser con algoritmo basato sull’AI, rileva in modo intelligente i volti inquadrati e aumenta la loro risoluzione in qualsiasi condizione di luce esterna.

