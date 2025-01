Samsung Galaxy A25: display AMOLED, batteria infinita e prestazioni al top (-37%)

Samsung è un’azienda che garantisce il top della qualità in ogni settore e in ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 37% sul Galaxy A25 per un costo totale e finale d’acquisto di 233,90€.

Samsung Galaxy A25: offerta choc su Amazon!

Il Samsung Galaxy A25 5G è lo smartphone perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design raffinato. Il suo display Super AMOLED da 6,5”, con una luminosità fino a 1000 nit, assicura colori intensi e dettagli nitidi. Grazie alla tecnologia Vision Booster, la visibilità rimane ottimale anche sotto la luce diretta del sole, mentre la funzione Protezione Occhi riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo la vista.

Per gli amanti della fotografia, il Galaxy A25 5G offre una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, capace di scattare immagini dettagliate e di registrare video con una fluidità eccezionale grazie a una frequenza di campionamento di 500 Hz. La fotocamera frontale da 13 MP è perfetta per selfie sempre impeccabili.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal potente processore Exynos 1280, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. Inoltre, il supporto alla connessione 5G garantisce velocità e reattività in ogni situazione.

L’autonomia è garantita dalla batteria da 5.000 mAh, che assicura un utilizzo prolungato durante la giornata. Grazie alla Ricarica Ultra-Rapida, il Galaxy A25 5G è sempre pronto all’uso in pochissimo tempo.

