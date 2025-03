Offerta di primavera: oggi risparmi 220€ sul nuovissimo Motorola edge 50

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, oggi puoi rinnovare il tuo smartphone acquistando un modello di ultima generazione ad un prezzo minimo! Si tratta del Motorola edge 50, al momento disponibile a soli 379 euro con un mega sconto del 37%.

In questo modo potrai risparmiare addirittura 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola edge 50: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola edge 50 si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche eccezionali che accontentano qualsiasi tipologia di esigenza.

In primis vanta un brillante display pOLED Super HD da 6,67″ e da 120Hz che garantisce una visualizzazione impeccabile con tonalità vivide e particolari minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il suo innovativo processore Snapdragon7 Gen1 permette di effettuare tutto ciò che vuoi in maniera più efficiente e fluida che mai.

Allo stesso tempo, potrai utilizzare lo smartphone per più di una giornata anche in modo intensivo e senza alcuna preoccupazione grazie alla sua potente batteria da 5000mAh. In più, con la ricarica TurboPower da 68W e la ricarica wireless da 15W, avrai sempre l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Questo modello, tra l’altro, è dotato di 12 GB di memoria con estensione della RAM e fino a 512 GB di storage per poter archiviare tutti i file che vuoi nella massima sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.